CCOO pregunta a la Junta "cómo va a mantener la calidad de los sistemas públicos quitando dinero"

La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha pedido este miércoles al nuevo Gobierno andaluz que concrete "cómo va a mantener los niveles de calidad de los sistemas públicos quitando dinero" al entender que mediante sus primeras medidas de supresión de impuestos se van a producir "recortes por la vía de ingresos al presupuesto andaluz".

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa previa a unas jornadas para analizar las pensiones y las prestaciones sociales celebrada en el Museo Arqueológico de Almería, donde ha apuntado que aunque buena parte del presupuesto autonómico se debe a las transferencias del Ejecutivo central, la Junta "tendrá que remarcar y concretar cómo con menos ingresos en las arcas públicas" va a "sustentar la calidad" de los servicios.

"Desde CCOO-A vamos a pedir que se mantenga la calidad, y que se incremente, de aquellos sistemas que permiten al conjunto de la sociedad andaluza los niveles de calidad de la sanidad pública, de la educación pública, de los servicios sociales y de la dependencia", ha anunciado López, a quien no le "salen las cuentas" planteadas por el gobierno de Juanma Moreno.

La responsable sindical ha apuntado así a la "radiografía" de la situación de Andalucía en cuanto al sistema de pensiones a partir del trabajo realizado por la Federación de Pensionistas de CCOOA y la Fundación Primero de Mayo, de cuyos datos ha extraído la "oportunidad" que supone contar con una población envejecida para desarrollar nuevos nichos de empleo vinculados a la calidad de vida y el entorno saludable.

No obstante, López ha incidido en que es "fundamental reforzar la sanidad y los servicios de dependencia" para que los mayores puedan disfrutar de un "envenjecimiento activo" que, a su vez, fomente el sector del ocio y servicios, consumo y cuidados. "Tenemos una población en paro en Andalucía diez puntos por encima de la del Estado, y esos servicios crean calidad a las personas mayores así como un nicho de empleo de calida", ha observado.

REFORMAR EL SISTEMA DE PENSIONES

López también ha abogado por "reforzar" el sistema público de pensiones junto con el gasto social en materia de sanidad y dependencia, para lo que ve preciso "tumbar" la reforma de 2013 que supuso un "retroceso", más allá de la propuesta "positiva" recogida a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con la que "por primera vez hay un cambio de tendencia y un incremento del gasto en etas manterias".

"Nos parece todavía insuficiente para dar cobertura a ese proyecto y esos retos que creemos que tenemos como país y como sociedad", ha valorado la secretaria de CCOO-A, quien apuesta por concretar un "fórmula" que impida la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, ya que durante el periodo de crisis económica estas han sido "un elemento sustentador de muchas familias" y "un colchón para llegar a final de mes".

En esta línea, el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, considera que "ya no es momento de más declaraciones" por parte del Gobierno, que "ha dicho muchas veces que iba a derogar la reforma laboral y la de las pensiones de 2013". "Si no se concretan las medidas, vamos a empezar a no creerlo", ha advertido antes de recalcar que el Ejecutivo "no puede permanecer instalado en el efecto anuncio".