El centro de emergencias de Cruz Roja en Almería alberga a 182 personas, el 91% de ellas solicitantes de asilo

La ministra de Inclusión, Elma Saiz, visita el centro de atención de emergencia de Cruz Roja en Almería. - CRUZ ROJA

ALMERÍA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención de Emergencia y Derivación (CAED) de Cruz Roja en Almería, una de las principales instalaciones de acogida para personas migrantes en situación de especial vulnerabilidad, alberga a un total de 182 personas en sus instalaciones, el 91,2 por ciento de ellas como solicitantes de asilo a la espera de que se resuelva sus expedientes.

Así lo ha trasladado la entidad con motivo de la visita al centro de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, a quien se ha detallado que además de los 166 solicitantes de protección internacional, el centro también da alojamiento temporal a 16 migrantes derivados del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), dependiente de Interior, que presentan situación de vulnerabilidad social, médica o jurídica.

Saiz junto con el resto de visitantes ha recorrido las instalaciones y ha mantenido encuentros con el equipo técnico y el voluntariado que diariamente atienden a las personas acogidas, con el objetivo de conocer de primera mano el trabajo que se realiza desde esta infraestructura.

El CAED forma parte del sistema de primera acogida de emergencia gestionado por Cruz Roja en coordinación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En este centro se proporciona atención integral: desde cobertura de necesidades básicas --alimentación, higiene, alojamiento--, hasta atención sanitaria, apoyo psicológico, asesoramiento jurídico e información sobre el procedimiento de protección internacional.

Cruz Roja agradece el respaldo institucional y pone en valor la labor del personal técnico y del voluntariado, cuya dedicación es clave para ofrecer una respuesta eficaz, humana y profesional a las personas que nos necesitan.

La ministra ha estado acompañada por el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, la secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez, así como por representantes de Cruz Roja, el presidente provincial, Antonio Alastrué, y el coordinador provincial, Francisco Vicente.