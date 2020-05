Cerca de 140 estudiantes Erasmus de Almería permanecen en el exterior pese a las evaluaciones no presenciales

ALMERÍA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 140 estudiantes de la Universidad de Almería (UAL) acogidos al programa Erasmus permanecen aún en sus universidades extranjeras de destino desde se desatara la crisis sanitaria del covid-19 a pesar de que muchas de ellas han decidido suspender la evaluación presencial y recurrir a clases virtuales y exámenes 'online', lo que ha llevado a una pequeña parte de los alumnos a querer adelantar su vuelta.

Desde que se iniciaran las medidas derivadas de la aplicación del estado de alarma, unos 130 estudiantes almerienses han regresado a España, según han comunicado ellos mismos al órgano al Vicerrectorado de Internacionalización de la UAL, donde han constatado que la mayoría procedían de Italia, Polonia, República Checa y Portugal.

"Muchos estudiantes habían decidido quedarse en su destino porque allí la situación era mejor, pero al informarles de que no van a hacer exámenes presenciales, ya están pensando en venirse", ha explicado a Europa Press el vicerrector de Internacionalización, Julián Cuevas.

Según el último sondeo hecho por la UAL esta semana, de entre los 150 alumnos consultados por su situación en el extranjero, diez constaron que habían regresado --unos 120 lo habían hecho con anterioridad-- mientras que otros 85 seguían fuera. El resto no detallaron su situación desde que indicaron estar fuera de España.

Cuevas ha admitido así que existe "cierto goteo" de peticiones de ayuda para regresar a Almería de entre quienes siguen cursando bajo la modalidad virtual las asignaturas ofertadas por las universidades extranjeras.

VOLVER A POR ENSERES Y APUNTES

El vicerrector ha apuntados dos circunstancias diferenciadas: por un lado, aquellos estudiantes que al inicio de la pandemia regresaron precipitadamente y que ahora necesitan regresar para recoger sus enseres y apuntes antes del inicio de exámenes y de que expiren sus alquileres, y por otro lado, la de otros que quieren adelantar su vuelta sobre la fecha prevista al no verle sentido continuar en el extranjero.

En el primero de los casos, la UAL trabaja con la Erasmus Students Network para intentar que a los afectados se les facilite el envío de sus pertenencias ante la imposibilidad de viajar fuera de las fronteras nacionales. "Quienes quisieran volver ahora a Italia, Francia o Alemania lo tienen muy complicado. Nadie pensaba que esto iba a durar tanto y algunos se volvieron sin desalojar sus viviendas", ha detallado Cuevas.

En cuanto a los estudiantes que siguen en el exterior y han optado por adelantar su vuelta, la Universidad de Almería trabaja con el resto de universidades públicas andaluzas ante la posibilidad de fletar un autobús con el que embarcar a estudiantes que se encuentran en distintas ciudades de un mismo país para que regresen a Andalucía; una cuestión que tampoco resulta fácil en función de la proximidad entre ellos.

"En el caso de Polonia sería posible, aunque es un gran país y tenemos estudiantes en varias ciudades con una distancia grande entre unas y otras, por lo que no es fácil moverse dentro del mismo", ha indicado el vicerrector, quien ha señalado la existencia de media docena de estudiantes almerienses en el país, del que no todos quieren regresar aún, ya que otros optan por completar la experiencia internacional.

En este sentido, ha recordado que incluso hay estudiantes que aún permanecen en Italia por decisión propia pese a la situación que se generó inicialmente, sobre todo al norte de la península, lo que conllevó el regreso de muchos de ellos a través de un vuelo directo hasta Madrid, desde donde posteriormente partieron dos autobuses hacia las zonas occidental y oriental de Andalucía.

De esta forma, desde la UAL se observa la evolución de la situación ante la posibilidad de preparar operativas andaluzas para el regreso del resto de estudiantes a final de curso, ya que si bien cuentan con sus billetes, corren el riesgo de que su vuelo sea cancelado en las próximas semanas. "Tenemos más de un mes por delante para ver si las fronteras se abren porque la situación puede ser muy peliaguda. Confiamos de todas formas en que vayan cambiando las restricciones de vuelo", ha indicado el vicerrector.

UN PROGRAMA ASENTADO

Desde la UAL han valorado el comportamiento de los estudiantes durante el desarrollo de la pandemia, al tiempo que han destacado la fortaleza del programa de movilidad, que en un principio no se ha visto afectado de cara a su continuidad del próximo curso en cuanto al nivel de solicitudes.

No obstante, la situación económica que resulte de la crisis podría influir a la hora de rechazar algunas becas, que no cubren plenamente el coste de la estancia en el extranjero. "No esperamos grandes repercusiones, de momento no las estamos teniendo", ha indicado el responsable de Internacionalización de la universidad almeriense.

En la misma línea, el rector de la UAL, Carmelo Rodríguez, ya apuntó durante esta semana en una rueda de prensa telemática que el órgano se encuentra en contacto con el Ministerio de Universidades y, este a su vez, con el de Exteriores, para facilitar el regreso a los estudiantes. "El objetivo es que el programa de becas Erasmus se vea afectado lo menos posible porque es uno de los mejore programas educativos", afirmó.