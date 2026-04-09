El CGPJ registra tres solicitudes para presidir la Audiencia de Almería, con Luis Columna como aspirante a la reelección

Archivo - Entrada de la Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho públicos los nombres de los tres magistrados solicitantes que concurren a la convocatoria para presidir la Audiencia Provincial de Almería, entre quienes se encuentra el actual presidente, Luis Columna, el magistrado la Sección Primera Juan Antonio Lozano, y el exdirector de la Oficina Andaluza contra el Fraude y magistrado de la Audiencia de Granada Ricardo Vicente Puyol.

Así figura en la relación consultada por Europa Press y hecha pública por el órgano de gobierno de los jueces tras el acuerdo adoptado en Pleno el pasado 26 de febrero para un procedimiento que quedó formalizado con su publicación en BOE el pasado 10 de marzo.

La decisión fue adoptada ante el vencimiento del mandato del magistrado que preside el órgano provincial almeriense, quien optará a continuar durante otros cinco años al frente de la Audiencia de Almería.

En su caso, Columna fue elegido presidente de la Audiencia de Almería el 4 de marzo de 2021, tres años después de su llegada, ya que entre 1989 y 2018 prestó servicio en el antiguo Juzgado de lo Penal número 1 de Almería. También fue juez decano de Almería entre 1996 y 2018. Antes de su nombramiento, formó parte de la Sala de Gobierno del TSJA de 2007 a 2010 y de 2015 a 2019.

En la terna figura también el magistrado y presidente de la Sección Primera de Almería, Juan Antonio Lozano, quien además aspiró al puesto en la convocatoria anterior. Con una ampliar experiencia en asuntos civiles y mercantiles, suma más de 12 años en la Audiencia de Almería y 26 años en la carrera judicial.

La tercera candidatura en liza la representa en magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, Ricardo Vicente Puyol, quien dirigió la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, adscrita al Parlamento andaluz, entre octubre de 2021 y junio de 2024. En su caso, ingresó en la carrera judicial en 2001 con Granada como destino aunque también ha servido en otros destinos como Marbella (Málaga).

Los candidatos serán convocadas próximamente por la Comisión de Calificación a una comparecencia pública a través del sistema de videoconferencia en la que deberán exponer su currículo, sus méritos y sus proyectos. Dichas intervenciones serán retransmitidas en directo y se incorporarán al Portal de Transparencia en la página web del Consejo General del Poder Judicial.

La comparecencia tendrá una duración máxima total de diez minutos. Concluida la exposición, la ponencia designada para la proposición de la terna, los vocales y quien presida la sesión podrán formular las preguntas o consideraciones pertinentes. Junto con los informes y la ponderación de méritos, la Comisión de Calificación formularán su propuesta.