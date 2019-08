Círculo Rojo señala las publicaciones didácticas con las que sus lectores preparan la "vuelta al cole"

Publicado 30/08/2019 14:22:35 CET

El Grupo Editorial Círculo Rojo ha destacado las publicaciones de carácter didáctico y divulgativo con la que muchos de sus lectores preparan la "vuelta al cole" mediante la lectura de obras especializadas, especialmente en el ámbito de la docencia.

"La educación es una formación básica en el día a día y se están proponiendo, cada vez más, nuevas metodologías para una enseñanza eficaz y progresiva", han recordado en una nota desde el sello editorial almeriense.

Así, algunos autores de Círculo Rojo han publicado obras dedicadas a la enseñanza como 'Pequeñas historias de Dani y Emma', de Laura Avellán Castillo. Esta obra infantil, dirigida a niños de entre 5 y 10 años, incluye varias historias redactadas en español, valenciano e inglés con el fin de adentrarse en el mundo de la lectura y del aprendizaje de idiomas a través de un vocabulario claro y sencillo. Además, se tratarán temas como la familia, la amistad, el trabajo en equipo, el respeto, la resolución de conflictos y el enfrentarse a retos.

También hay publicadas obras sobres asuntos "más complejos para los adultos" como 'Guía de cálculo tensorial para carreras técnicas', de José Victoria Díaz y César Rodríguez Mielgo. En este estudio se habla del álgebra lineal y su necesaria formulación para las leyes físicas.

Dentro del mundo científico, también se encuentra la obra 'Medicina para no médicos', de Miguel Ángel López Zúñiga. Este libro, "dirigido a quienes no entienden bien lo que el médico les dice, cuenta con respuestas a diagnósticos que no han sido comprendidos a través de dos señoras, Pepa y María, que se hacen cuestiones tras un ingreso en el hospital", han descrito.