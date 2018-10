Claudia Cardinale recibe el premio 'Tabernas de Cine' por el rodaje de 'Hasta que llegó su hora'

Actualizado 11/10/2018 7:48:52 CET

ALMERÍA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actriz Claudia Cardinale recibe este jueves el premio 'Tabernas de Cine' con el que el Almería Western Film Festival (AWFF) reconoce su trayectoria coincidiendo con el 50º aniversario del largometraje 'Hasta que llegó su hora', dirigida por Sergio Leone en 1968 y rodada en Almería.

La artista italiana será homenajeada a partir de las 19,00 horas en un acto que tendrá como escenario el recinto del Oasis Minihollywood, en Tabernas (Almería) y que se enmarca en la octava edición de un festival que proyecta diez largometrajes , siete de los cuales son de estreno en España, cuatro de estreno europeo y uno a nivel mundial, así como veinte cortometrajes en Sección Oficial, procedentes de cuatro continentes.

Tras conocer la concesión del premio, Cardinale trasladó sent ir "un orgullo enorme", ya que tiene "unos recuerdos muy hermosos e intensos del rodaje de 'Hasta que llegó su hora', una de las películas que más me han acompañado a lo largo de mi vida".

En este sentido, la intérprete expresó estar "muy contenta de regresar a Almería y volver conectar con los paisajes de Tabernas", ya que le "evocan una música muy especial".

Cardinale, nacida en Túnez en 1939 y con nacionalidad italiana, está considerada como una de las grandes actrices del cine europeo, desarrollando su carrera junto a directores de la talla de Sergio Leone, Mario Monicelli, Pasquale Squitieri, Luchino Visconti, Richard Brooks, Franco Zeffirelli o Federico Fellini.

Ha participado en títulos legendarios como 'El gatopardo', 'Ocho y medio', 'La amante de Mussolini' o 'Las petroleras' junto a Brigitte Bardot. Su debut fue junto a Omar Sharif, encarnando posteriormente papeles de mujer sensual y con carácter, lo que le hizo ganar renombre en Hollywood.

Algunas de sus últimas producciones han sido 'El artista y la modelo' (Fernando Trueba, 2012) y el largometraje búlgaro 'Twice upon a time in the west' (Boris Despodov), para cuyo rodaje regresó a Tabernas en 2014. En este film, que se presentó en la VI edición de AWFF fuera de concurso, Cardinale se interpretó a sí misma recorriendo los paisajes donde rodó algunas de sus primeras películas.

El premio 'Tabernas de Cine' fue otorgado el pasado año a los actores Alberto Dell'Aqua y George Martin. En 2016 se entregó al actor Terence Hill, y en anteriores ediciones se concedió al actor Sancho Gracia, al director Enzo G. Castellari y a las actrices Mónica Randal y Sara Montiel.

EL ACTOR SAL BORGESE, OTRO DE LOS PREMIADOS

El festival arrancó el martes con un acto en el que participaron el consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, el diputado provincial de Cultura de la Diputación de Almería, Antonio J. Rodríguez, el alcalde de Tabernas, José Díaz y el director del Festival, Juan Francisco Viruega.

"Es una magnífica puesta en valor de lo que significa el western, el cine, tanto en Almería como en Andalucía, un gran recurso para crear cultura. Desde el Ayuntamiento han sabido implicar a todo el pueblo y a toda la zona para generar riqueza, economía y empleo. Un Festival con una calidad magnífica, con unos invitados que son referentes y que hacen que Almería Western Film Festival esté posicionado a nivel internacional", indicó Fernández.

Tras la presentación de los diferentes secciones y actividades paralelas, se presentó el Premio 'Tabernas de Cine' al actor italiano Sal Borgese (Roma, 1937) con el que se brinda "un merecido homenaje a un actor versátil, carismático y emblemático del género, que rodó múltiples westerns durante los años 60 y 70, varios de ellos en el municipio de Tabernas. Sal nos emocionó con su humildad y compartió con nosotros los recuerdos que guardaba de los rodajes en Almería, donde aprendió a montar a caballo", señaló el director del festival, Juan Francisco Viruega.

Sal Borgese, profundamente agradecido, trasladó estar "realmente muy emocionado"."Muchas gracias a todo el mundo, a Tabernas y su cine por este reconocimiento", aseguró. Tuvo, además, la oportunidad de descubrir su silla en el Paseo del Cine de Tabernas en homenaje a los actores y directores premiados en el Festival.

Giuseppe Salvatore Borgese, más conocido como Sal Borgese, ha participado en innumerables producciones europeas de cine y

televisión. Su nombre está vinculado al spaghetti western y al cine de espías. Tras ganar cierta popularidad junto a Terence Hill y Bud Spencer, protagonizó varias películas dirigidas por Sergio Corbucci, Antonio Margueriti o Francis Ford Coppola. Algunas películas rodadas en Almería en las que participó son son 'Voy, lo mato y vuelvo' (Enzo G. Castellari, 1967), 'Adiós, Sábata' (Gianfranco Parolini, 1969), 'Los corsarios' (Ferdinando Baldi, 1971) y 'En el oeste se puede hacer* amigo' (Maurizio Lucidi, 1972).