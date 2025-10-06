Coexphal muestra su rechazo a la reforma de la PAC en el Comité Mixto de Frutas y Hortalizas

ALMERÍA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación de organizaciones de productores de frutas y hortalizas de Almería (Coexphal) ha mostrado su rechazo a la reforma de la PAC en el Comité Mixto de Frutas y Hortalizas de España, Francia, Italia y Portugal, sentido en el que se ha unido a la petición a la Comisión Europea para que frene su propuesta.

En una nota, la organización ha recalcado su "oposición frontal" a los recortes de la PAC, por lo que ha pedido al Parlamento Europeo que vote en contra de la propuesta y, en su lugar, solicite "una nueva sobre el Marco Financiero Plurianual, donde comprenda una cantidad similar y exclusiva a la PAC actual".

El presidente de Coexphal, Juan Antonio González, consideraque la propuesta de la Comisión supone "una PAC menos agraria, menos común, con menos presupuestos y sin la simplificación prometida".

Además, según ha valorado, "no sólo no garantiza la soberanía alimentaria, sino que acelera la dependencia de alimentación de las ciudades europeas de países terceros".

"Desde Bruselas pretenden que sean los estados miembros quienes gestionen los nuevos presupuestos, las ayudas y los sectores favorecidos por las mismas. Esta pretensión pone en riesgo la competencia leal entre los propios países miembros ya que les otorga la posibilidad de establecer diferentes porcentajes de ayudas para los mismos sectores", ha explicado.

A juicio de González, el nuevo marco también "debilita el papel de las organizaciones de productores, fundamentales a la hora de agrupar y concentrar al sector".

El líder de Coexphal recordó que tras las movilizaciones de agricultores de 2024 "las instituciones europeas prometieron un cambio de rumbo en sus políticas que ahora no se corresponde con la propuesta presentada".