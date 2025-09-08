Una colisión entre tres vehículos en la A-350 en Pulpí (Almería) se salda con seis mujeres heridas

PULPÍ (ALMERÍA), 8 (EUROPA PRESS)

Un total de seis mujeres han resultado heridas a causa de una colisión entre tres vehículos registrada en torno al mediodía de este lunes en la carretera A-350 a su paso por Pulpí (Almería), según ha informado en una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

Los hechos han ocurrido a las 13,40 horas cuando tres vehículos se han visto implicados en un accidente en el kilómetro 18 de la citada vía. Según los testigos que alertaron al Teléfono de Emergencias 112, en uno de los vehículos quedaron personas atrapadas por lo que fue necesaria la movilización de los Bomberos de Levante, que rescataron a dos mujeres.

En total, han sido seis las heridas a causa del siniestro, todas mujeres con edades comprendidas entre los 82 y los 30 años. Han sido posteriormente evacuadas al Hospital de la Inmaculada.

Hasta el lugar se han desplazado también Guardia Civil, Policía Local y servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.