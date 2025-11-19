Una colisión de tres vehículos sin heridos en la A-7 en Vícar (Almería) causa retenciones kilométricas

Retenciones a causa de un accidente en la A-7 a la altura de Vícar (Almería).
Retenciones a causa de un accidente en la A-7 a la altura de Vícar (Almería). - DGT
Publicado: miércoles, 19 noviembre 2025 16:20

ALMERÍA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La colisión en cadena sin heridos de tres vehículos en la autovía A-7 a su paso por Vícar (Almería) ha provocado retenciones en el tráfico de más de dos kilómetros en uno de los lados del a vía, sentido Murcia

Desde el servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han señalado a Europa Press que fue sobre las 15,15 horas cuando se recibieron avisos sobre la colisión, que tuvo lugar en el kilómetro 806 sentido Almería.

Así, se ha dado aviso a Guardia Civil de Tráfico y a Guardia Civil. El accidente, del que no constan más detalles, ha provocado largas retenciones en la vía que aún se mantienen, con tráfico irregular.

