Los Coloraos yacen en el corazón de Almería como símbolo de lucha "por la libertad y la democracia"

El monumento de Los Mártires por la Libertad que preside el centro de la Plaza Vieja de Almería, declarado como Lugar de la Memoria el pasado año, alberga ya a sus pies los restos de los 22 liberales fusilados el 24 de agosto de 1824 por combatir el régimen absolutista de Fernando VII al tratar de restaurar el sistema constitucional inspirado en la Carta Magna de 1812 tras celebrarse un emotivo acto solemne que ha servido para reivindicar la lucha "por la libertad y la democracia".

Más de un centenar de personas entre autoridades y miembros de la sociedad civil se han citado el corazón del casco histórico almeriense para recibir el féretro con los huesos que fueron localizados e identificados tras más de medio siglo en paradero desconocido a causa de la destrucción en 1943 del monolito junto al que reposaban a causa de la represión franquista.

"Ha sido un momento muy, muy emotivo. Llevo diez años detrás de que llegue este día y para mí ha sido lo más. Estoy muy contenta y alegre", ha señalado aún con algunas lágrimas en los ojos la investigadora y presidenta de la asociación por el Bicentenario de Los Coloraos, Carmen Ravassa, quien consiguió localizar los huesos en un nicho sin identificar del cementerio de San José y Santa Adela a partir de sus indagaciones en los archivos.

La caja diseñada expresamente para recoger los restos de Los Coloraos, exhumados bajo la supervisión del doctor Francisco Etxeberría y llevados en coche fúnebre hasta el centro de Almería, ha entrado a la Plaza Vieja al filo de las 10,00 horas, donde las autoridades encabezadas por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Víctor Ángel Torres, y la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, aguardaban para dar inicio al acto.

Ravassa ha valorado la actuación de las instituciones para poder afrontar esta reinhumación, con especial gratitud al Gobierno central. "Solos no hubiéramos podido conseguir nada", ha reconocido la historiadora, quien junto con los miembros de la asociación ha seguido el acto de pie, a un lado de las autoridades, mientras sujetaba un estandarte con el símbolo de la entidad.

Tras los discursos de los representantes institucionales, se ha procedido a la rendición de honores con una formación de piquete de la Guardia Civil antes de enterrar los restos en el nicho diseñado en la reciente remodelación de la Plaza Vieja, que también se ha llenado con claveles rojos. Tras la ofrenda con la corona de laurel frente a 'El Pingurucho', la Banda Municipal de Música se ha interpretado el himno nacional para poner fin al acto oficial.

No obstante, y en una suerte de epílogo una vez finalizado el acto protocolario, los miembros de la asociación también han cantado un himno compuesto expresamente para este momento y han soltado vítores por la libertad, por 'La Pepa', por Almería, por Los Coloraos, e incluso por la propia Ravassa, con varios momentos de aplausos espontáneos.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha reivindicado este el legado histórico de Los Coloraos como "un símbolo de la lucha por la libertad y la democracia", puesto que ellos son "quienes la historia recuerda con un nombre cargado de dignidad y de memoria".

Durante su intervención, Torres ha contextualizado el episodio histórico protagonizado por este grupo de hombres que desembarcó en las costas almerienses "con un objetivo: traer libertad, justicia y derechos para el pueblo". "Eran liberales defensores de la Constitución de 1812 que proclamaba la soberanía nacional y los principios de igualdad frente al despotismo", ha explicado sobre aquellos hombres que se distinguían por las casacas rojas que le dieron su apelativo.

El representante gubernamental ha destacado que su sacrificio "no fue en vano" y ha subrayado cómo la memoria de su gesta "quedó grabada en la memoria de este pueblo". "No consiguieron silenciar su legado gracias a un puñado de hombres y mujeres almerienses que se empeñaron en recordar que la libertad no se consigue sin sacrificio ni compromiso", ha manifestado.

Torres ha vinculado este homenaje con el compromiso actual de las instituciones democráticas, sentido en el que ha recordado que "la democracia y los derechos que disfrutamos no nacieron de la nada, se construyeron con el esfuerzo, el sufrimiento y muchas veces la sangre de quienes no se resignaron a la injusticia". "Leyes como la de memoria democrática contribuyen de manera clara y contundente a saldar esa deuda", ha añadido.

Finalmente, el ministro ha proclamado que el acto de homenaje representa "un recordatorio de que la libertad hay que cuidarla, defenderla y ampliarla, para que ninguna forma de opresión vuelva a oscurecer nuestro horizonte y nuestra convivencia". "Honor y gloria a los colorados", ha concluido su intervención.

En declaraciones posteriores a los medios, el ministro se ha congratulado de haber podido asistir a un acto de "restitución histórica de dignidad y de justicia" en el "corazón de Almería", un lugar de donde Los Coloraos "nunca debieron salir", según ha manifestado.

En esta línea, ha agradecido el trabajo realizado desde la Secretaría General de Memoria Democrática así como la labor de la Asociación del Bicentenario de Los Coloraos y el Ayuntamiento de Almería por impulsar un acto con el que, ante la sociedad civil, "se defiende la memoria democrática".

Por su parte, la alcaldesa de Almería ha valorado el desarrollo de este acto en el mismo lugar de la Plaza Vieja donde, según ha recordado, "la ciudad de Almería les rinde solemne respeto y homenaje anualmente cada 24 de agosto", cuando se conmemora su ajusticiamiento, lo que además se integra en los actos de la Feria y Fiestas de Almería.

La regidora ha definido el evento como "una seña de identidad cívica que simboliza el vínculo de la sociedad almeriense con un hecho histórico sucedido en el año 1824, hace más de 200 años", con el fin de "situar en el centro de nuestra memoria a todos aquellos que a lo largo de la historia han contribuido con su valentía, su ejemplo y su compromiso a conformar la sociedad democrática, libre y plural que hoy disfrutamos".

La alcaldesa ha subrayado la importancia de recordar a estos mártires, "cuya lucha contra el absolutismo de Fernando VII y el loable objetivo de intentar restaurar la Constitución de 1812 los condujo a ser víctimas y posteriormente mártires".

"La historia no debe ser motivo de enfrentamiento, sino un espejo que nos permita aprender, crecer y evitar repetir errores", ha manifestado Vázquez, para quien "la democracia nos define como sociedad y se construye diario con participación, transparencia y respeto a las leyes".

En el acto han estado también presentes el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez; el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín; y la delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, entre otras autoridades.