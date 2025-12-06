El Complejo Calatrava de Tabernas (Almería), valorado en más de dos millones, saldrá a subasta el 18 de diciembre

Vista del aparcamiento y del edificio del Complejo Calatrava, en el paraje Oro Verde de Tabernas (Almería). - TESORERÍA

ALMERÍA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Tesorería General de la Seguridad Social ha sacado a subasta pública el Complejo Calatrava, un extenso conjunto turístico situado en el paraje Oro Verde de Tabernas (Almería) que integra un solar y dos edificios destinados a hostal rural, restauración y vivienda.

Según el anuncio, consultado por Europa Press, la subasta tendrá lugar el 18 de diciembre a las 10,00 horas en la calle Fuente Victoria número 2 de Almería, si no se producen alteraciones previas.

El inmueble, embargado por la Seguridad Social, cuenta con un valor de tasación de 2.183.827,68 euros y registra cargas por 2.621.252,76 euros, mientras que el precio de salida de la puja se ha fijado en 474.606,59 euros.

El complejo incluye un solar de 1,6 hectáreas situado en el diseminado Oro Verde número 27. En esta parcela se levanta un primer edificio de dos plantas que ocupa 851,38 metros cuadrados y que reúne un café-bar restaurante, un almacén y parte de un hostal rural de dos estrellas, con una superficie construida total de 791,7 metros cuadrados y una superficie útil de 672,26 metros cuadrados.

El establecimiento se distribuye en recepción, salón-comedor, salón de ocio, 17 dormitorios --13 con baño y cuatro sin baño-- y terraza. El lote incorpora además un segundo hostal rural, también ubicado en Oro Verde, próximo a la Venta Calatrava, asentado sobre una parcela de 8.000 metros cuadrados y con 2.298,42 construidos.

La planta baja alberga cinco habitaciones dobles y cuatro triples, todas con baño y patio privado con un olivo, además de comedor, bar-cafetería, recepción, bodega, cocina, zonas de servicio y dependencias para personal.

La planta alta agrupa nueve habitaciones con las mismas características, una suite, otra doble con baño, una unidad de dos dormitorios dobles y varias estancias de uso común como oficina, trastero, salón, galería, gimnasio, sauna, vestuarios y dos dormitorios para personal.

Esta misma planta incluye una vivienda independiente de 209 metros cuadrados compuesta por salón-comedor, cocina, tres dormitorios, vestidor, dos baños, despacho y lavadero. El resto del solar se dedica a espacios libres, con linderos que colindan al norte con la carretera de Almería a Murcia y un pequeño tramo de propietario desconocido, al este con la carretera de Turrillas y al sur y oeste con propiedades de un particular.