La concejala de Cs Mabel Hernández abandona el partido por segunda vez ante "aislamiento" de sus compañeros

Publicado 13/11/2018 15:10:33 CET

MSS ALMERÍA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería, Mabel Hernández, ha anunciado por segunda vez en este mandato que abandona en grupo municipal que preside Miguel Cazorla debido al "aislamiento y falta de comunicación" al que asegura le someten sus compañeros y la "pasividad y completa inoperatividad" de la ejecutiva andaluza.

En un comunicado, Hernández señala que, desde julio de 2017 en el que decidió regresar al grupo municipal de Cs tras su paso a concejal no adscrita, la situación "no ha mejorado sino que, por el contrario, ha ido empeorando progresivamente" pese a que, según recuerda, "desde mi partido se dijo que iba a ser reconducida".

"El aislamiento, falta de información y comunicación por parte de mis compañeros del grupo municipal, han sido una constante en el día a día, que me impiden desarrollar mi trabajo en el ayuntamiento como corresponde", traslada.

Hernández, que censura "la pasividad y completa inoperatividad de mi partido en este asunto", afirma que se ve "abocada, una vez más y de forma definitiva", a tomar la decisión de dejar de pertenecer al grupo municipal de Ciudadanos en el ayuntamiento de Almería e informa de que pasa a la condición de concejal no adscrita hasta final de mandato.

En julio de 2017, la concejala de la formación naranja anunció su reintegración en el grupo municipal una semana después de presentar un escrito en el registro municipal pidiendo su paso al grupo de no adscritos por "falta de entendimiento" con el portavoz, Miguel Cazorla.

"Por encima de las diferencias personales ha imperado mi responsabilidad hacía el partido y, sobre todo, a los almerienses que en su día nos votaron", indicó entonces en rueda de prensa Hernández, quien compareció junto a la parlamentaria andaluza Marta Bosquet.

Hernández, quien afirmó ser "una mujer de partido", señaló la "importancia de los principios y valores que me trajeron aquí con mucha ilusión" en alusión al pattido y trasladó creer "firmemente" en el proyecto de Ciudadanos "por el que quiero seguir trabajando para que prevalezca".

La edil recalcó que "nunca" tuvo la intención de perjudicar "al partido, ni a sus militantes "ni a los miles de almerienses que en su día nos votaron" y que "por encima" estaba el proyecto de Cs al tiempo que solicitó "disculpas a los que no han entendido el paso que he dado" y agradeció "a todas las personas que me han apoyado".

(EUROPA PRESS)