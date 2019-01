Una concentración reclama una "solución estructural" para proteger la playa de Balerma de El Ejido (Almería)

Publicado 27/01/2019 16:18:46 CET

EL EJIDO (ALMERÍA), 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de El Ejido (Almería), Francisco Góngora (PP), junto a miembros del equipo de gobierno, de la Junta Local y de la Plataforma Salvemos Balerma, ha participado este domingo a mediodía en la concentración que se ha desarrollado en este núcleo "para reclamar, una vez más, una solución estructural y definitiva" para "proteger" la playa ante el "problema de regresión del mar".

Según informa el Ayuntamiento ejidense en una nota, el regidor se ha sumado a las peticiones de los vecinos de este núcleo que ven cómo el mar va ganando terreno y haciendo desaparecer la playa.

Góngora ha remarcado que "siempre hemos exigido una solución estructural y definitiva para proteger la playa, aunque el problema siempre se ha localizado en el tramo comprendido entre la Torre y la Lonja", y ha recordado que las conclusiones del estudio realizado por el Cedex señalaban "como única alternativa posible la gestión del sedimento y las aportaciones de arena periódicas que se han venido realizando cada año".

Sin embargo, según ha apostillado el alcalde, "la situación se ha visto muy agravada por la construcción del espigón de Balanegra, que ha empeorado en ese tramo de playa y que, además, ha ampliado el problema a la zona de Las Cuevecillas y la zona de Malibú".

Ante el "empeoramiento" que está experimentando todo el frente costero y ante la "falta de soluciones concretas", Góngora ha pedido "una solución definitiva que podría pasar por la construcción de espigones cortos en todo ese tramo de litoral, desde Balanegra hasta la Piedra del Moro".

"Es decir, seguir el modelo de Balanegra", según ha resumido Góngora, quien entiende que "ya no podemos seguir dependiendo de aportaciones de arena, porque a día de hoy ya no garantizan la estabilidad de la playa y porque daños ya son mucho mayores en toda la franja costera. Además, necesitamos la playa durante todo el año y no solo en temporada estival", según ha añadido.

De igual modo, ha apuntado la posibilidad de recortar el espigón de la Piedra del Moro y que, pasado un tiempo, pueda permitir el trasvase natural hacia Guardias Viejas y, por tanto, favorecer la regeneración de esta playa hasta Ejido Beach. "Creemos que esta puede ser única solución viable regenerar la zona de baño de cara al futuro y mantenerla en perfectas condiciones", según ha manifestado el alcalde.

Para Góngora, "a falta de otras alternativas, entendemos que esta solución es perfectamente viable, que se lleve a cabo esta obra de defensa mediante microespigones que garanticen la seguridad y la estabilidad de este frente costero, de unos ocho kilómetros". "Y, además, nos permitiría recortar el espigón de Piedra del Moro para que a medio plazo se vea menos afectada la playa de Guardias Viejas", según ha abundado.

SOLICITUD DE REUNIONES

Tras la concentración, el alcalde se ha reunido con miembros de la Plataforma, de la oposición y con vecinos de la localidad, "para analizar la situación y trasladar el compromiso municipal de trabajar de manera conjunta en alcanzar la solución definitiva", según explica el Ayuntamiento.

Así, han decidido solicitar una nueva reunión con la Subdelegación de Gobierno y con la dirección provincial de Costa, a la que asistirá representación del Ayuntamiento y de la Plataforma.

De igual modo, has trasladado que "ya esta semana el Ayuntamiento ha solicitado, como prioridad, la declaración de 'Obra de Emergencia' para la reconstrucción del muro del paseo marítimo, dañado por el temporal de Poniente de la pasada semana, una nueva aportación de arena, así como la construcción de los espigones cortos".