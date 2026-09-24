Condenado a 12 años de cárcel por intentar matar a puñaladas a dos hombres durante una pelea en Almería

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ALMERÍA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una pena de 12 años de prisión para un hombre condenado por apuñalar a dos hombres en el transcurso de una pelea entre dos grupos de personas que tuvo lugar frente a un establecimiento comercial ubicado en el camino de Venta Gaspar, en Almería, el junio del pasado año.

El alto tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación impulsado por la defensa y confirma los dos delitos de homicidio en grado de tentativa por los que también se impone al acusado cinco años de libertad vigilada y 16 años de alejamiento e incomunicación con las víctimas, a las que deberá indemnizar con una suma total de 21.010 euros.

La Sala sostiene, frente a las alegaciones de la defensa, que el acusado fue correctamente identificado como el autor de los hechos no solo por los testigos que estaban en allí y lo vieron sino también por el informe biológico de ADN, que detectó un perfil genético de una de las víctimas en las zapatillas que calzaba el acusado.

Asimismo, advierte la agresividad y reiteración de las puñaladas que realizó a zonas vitales de las víctimas con un arma que no llegó a recuperarse pero con una "gran capacidad lesiva" para rechazar que los hechos puedan ser constitutivos de unas lesiones. Tampoco ve acreditado que el acusado actuara bajo los efectos de las drogas como motivo para atenuar la pena.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 22,00 horas del 13 de junio de 2025, cuando el acusado estaba con otras personas en las inmediaciones del comercio donde había una discusión entre dos grupos de personas, lo que dio lugar a una pelea en la que el acusado sacó un arma blanca que portaba consigo.

De este modo, se dirigió a una de las víctimas "con intención de acabar con su vida" y le asestó "múltiples puñaladas en el tórax y en las extremidades", lo que provocó la intervención de un segundo afectado que intentó "parar la agresión". No obstante, el acusado se volvió contra él y también el dio "varias puñaladas en el abdomen y la espalda" antes de huir del lugar de los hechos.

El primero de los heridos tuvo que ser intervenido de urgencia en el hospital a causa de las severas heridas que presentaba, de las que tardó 40 días en sanar y de las que le han quedado secuelas. Los informes médicos advirtieron que las lesiones eran de "riesgo vital". La segunda víctima pasó por un proceso parecido, con 35 días de recuperación y secuelas un ataque con el que se puso en riesgo su vida.