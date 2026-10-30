Condenado en Almería por agresión sexual a su expareja tras coaccionarla para que volviera con él durante semanas

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ALMERÍA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a un hombre que coaccionó a su expareja sentimental durante semanas para tratar de que volviera con él, de forma que incluso llegó a acceder a su vivienda donde la besó y tocó en contra de su voluntad aprovechándose de la falta de movilidad de la víctima, dada su discapacidad.

El fallo, dictado en firme tras el reconocimiento de los hechos por parte del acusado, le impone dos años de cárcel por un delito de agresión sexual y 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad por unas coacciones leves, así como cinco años en total de alejamiento e incomunicación con la víctima, entre otras penas accesorias.

El acusado y la víctima mantuvieron durante ocho años una relación hasta que en febrero de 2024 finalizó, lo que hizo que el varón abandonara el domicilio familiar aunque sin aceptar el fin de la pareja.

En este sentido, con la intención de "presionarla", se dedicó a enviarle mensajes, a llamarla por teléfono y a presentarse en su vivienda para retomar la relación a pesar a la negativa de la víctima, lo que originó en ella una "situación de angustia y desasosiego".

El acusado, sobre las 13,15 horas del día 6 de mayo de 2024, se personó en el domicilio la mujer, quien abrió la puerta pensado que era el cartero, lo que aprovechó para entrar en la vivienda y para reclamar una "segunda oportunidad".

En este sentido, el tribunal apunta que el acusado se aprovechó de las limitaciones de movilidad de la víctima para aproximarse a ella hasta que la dejó "acorralada" contra la pared. Pese a su "clara negativa", la besó.

El acusado registró varios cajones y armarios de la vivienda antes de regresar donde estaba la mujer, que se quedó sentada en una silla de la cocina. Allí, la volvió a agredir sexualmente antes de intentar llevarla por la fuerza al dormitorio.

La mujer, que no podía "oponer ningún tipo de resistencia" le dijo al acusado que "accedía a retomar la relación" con él únicamente con la intención de "zafarse" de su expareja. Fue entonces cuando el varón se dio por satisfecho y abandonó el domicilio.

La resolución judicial suspende las penas privativas de libertad para el acusado durante dos años con la condición de que no vuelta a delinquir en ese periodo de tiempo.

El teléfono 016 es el número de información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial para las víctimas de violencia contra las mujeres y su entorno. Funciona las 24 horas, atiende en 53 idiomas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica, aunque puede quedar registrado en ciertos terminales y debe ser borrado. El servicio también responde a través del correo 016-online@igualdad.gob.es y presta atención mediante WhatsApp en el 600000016.