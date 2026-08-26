Condenado por asestar tres puñaladas a un hombre en una pelea en la que agredieron a su padre

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a tres años de prisión a un hombre que asestó tres puñaladas en la zona del pecho y el tórax en el transcurso de una pelea en la que vio cómo su víctima previamente empujaba y tiraba al suelo a su padre, que sufrió la rotura de un tobillo.

El fallo, consultado por Europa Press y dictado en firme, condena al principal acusado por un delito de homicidio en grado de tentativa así como 14 años de alejamiento e incomunicación con respecto a su víctima, a la que impone seis meses de prisión y seis años de alejamiento por el ataque al progenitor de quien le apuñaló.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 2,00 horas del 16 de junio de 2022 en las inmediaciones de un pub situado en La Gangosa, en Vícar, donde se produjo una discusión que enfrentó a un padre y su hijo contra otro hombres, de modo que los tres se golpearon mutuamente aunque sin causarse lesiones en dicho momento.

No obstante, en un momento dado de la pelea, el tercer acusado dio un "fuerte empujón" al padre y le hizo caer al suelo. A raíz de dicho empujó y la consiguiente caída, el perjudicado sufrió una fractura en el tobillo por la que necesitó intervención quirúrgica para su recuperación, de la que tardó 284 días en curar y de la que le han quedado secuelas.

Al presencia esto, su hijo sacó una navaja de 14 centímetros de hoja que llevaba guardada y "con intención de acabar con su vida" le asestó tres puñaladas: una en el pecho, otra cerca de la axila y una tercera en el brazo.

Los navajazos le provocaron la fractura de una costilla con afección a la musculatura y la cavidad torácica además de neumotórax, contusión pulmonar y otras afecciones por las que necesitó una operación de urgencia. El varón tardó en recuperarse 120 días, quedándole como secuela un trastorno de estrés postraumático y como perjuicio estético tres cicatrices.

El tribunal determinado que las lesiones producidas --dos de ellas eran incisas-- tuvieron lugar en una "zona de riesgo vital" como es el tórax, donde hay un alta probabilidad de producir lesiones pulmonares, cardíacas, vasculares o de tráquea; de modo que de no haber sido atendido, el varón habría causado la muerte de no haber sido atendido de modo inmediato.

Las partes, que reconocieron su responsabilidad al inicio del juicio, habían ingresado previamente las indemnizaciones por responsabilidad civil solicitadas para responder pecuniariamente por sus actos.