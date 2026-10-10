Condenado por atropellar con un patinete a un policía local de Almería que regulaba el tráfico en Semana Santa

Archivo - Una persona circulando en patinete - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA - Archivo

ALMERÍA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha confirmado la condena a un varón que atropelló de forma deliberada a un agente de la Policía Local durante la pasada Semana Santa en Almería cuando trataba de regular el tráfico en una zona de procesiones con abundante presencia de asistentes.

El fallo, consultado por Europa Press, confirma una pena de ocho meses de prisión por un delito de atentado así como a un meses de multa a razón de tres euros diarios por un delito de lesiones leves. También deberá indemnizar al agente con 300 euros en concepto de responsabilidad civil.

La resolución judicial da por demostrado que sobre las 22,00 horas del pasado 30 de marzo --Lunes Santo--, el agente de la Policía Local se encontraba regulando el tráfico con motivo del paso de las procesiones en la calle Real de Almería, momento en el que se percató del avance de un varón abordo de un patinete eléctrico.

Dado que el acusado se movía "a gran velocidad" y en un momento de "gran afluencia de viandantes", el agente procedió a "cortarle el paso" y a darle el alto entre la pared de la calle Real y su motocicleta de servicio.

No obstante, el acusado, con "ánimo de atentar" contra su integridad física y "obviando el principio de autoridad", optó por acelerar el patinete al tiempo que "embistió" al agente, que "salió despedido varios metros" e impactó con el suelo.

Fueron varios los viandantes quienes sujetaron al sospechoso hasta que se personó otro agente en el lugar de los hechos y lo detuvo. El afectado, por su parte, sufrió contusiones en una pierna y en la zona lumbar de los que tardó seis días en recuperarse.

La Audiencia Provincial de Almería considera que la versión "coherente" y "uniforme" que prestó el policía local afectado por el atropello, que además se vio apoyada por un informe médico y la versión dada por el compañero que acudió después, supone prueba suficiente para condenar al acusado, que aseguró que todo ocurrió de forma "accidental" y no intencionada.