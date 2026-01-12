El Consultivo avala que la Junta ponga fin al contrato del centro de Los Millares en Almería tras un sobrecoste del 84%

Muralla del enclave arqueológico de Los Millares en Almería. - FERNANDO BARROSO - EUROPA PRESS

ALMERÍA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) ha dictaminado a favor de la propuesta de la Consejería de Cultura y Deporte para resolver el contrato de servicios del futuro centro de interpretación del Conjunto Arqueológico de Los Millares, en Almería, después de que la empresa adjudicataria presentara un proyecto de ejecución con un incremento presupuestario del 84 por ciento.

Según recoge el dictamen, consultado por Europa Press, el órgano consultivo aprecia la existencia de una causa legal de resolución del contrato, al no haberse cumplido lo pactado en los plazos y condiciones establecidos, tras su adjudicación el 24 de octubre de 2023 y su formalización el 22 de noviembre de ese mismo año.

El contrato, formalizado por un importe de 182.748 euros, incluía la redacción del proyecto básico y de ejecución, la dirección facultativa de las obras y la coordinación de la seguridad y salud, con un plazo de ejecución de cinco meses.

El dictamen detalla que el objeto del contrato se desarrollaba de forma secuencial, con la redacción del proyecto básico, la redacción del proyecto de ejecución y la dirección facultativa de las obras, así como la coordinación de la seguridad y salud.

No obstante, el contratista presentó el proyecto de ejecución el 20 de junio de 2024, siete meses después de la formalización, con un incremento presupuestario del 84 por ciento, al elevar el coste de la actuación desde los alrededor de 1,6 millones de euros previstos en el proyecto básico hasta los 3,1 millones de euros.

Este aumento se sitúa muy por encima de los márgenes considerados razonables por el Colegio Oficial de Arquitectos de Almería, que establece que una desviación asumible en este tipo de actuaciones oscila entre el 16 y el 20 por ciento, con un máximo del 30 por ciento.

El CCA subraya que únicamente se había cumplido la primera de las tres fases previstas, la correspondiente al proyecto básico, que supone en torno al 20 por ciento del precio del contrato, por lo que concluye que se ha producido un incumplimiento "grave" de la obligación principal.

Añade además que las propuestas presentadas con posterioridad, tras el rechazo inicial, tampoco podían considerarse válidas al ser contrarias a los pliegos, al plantear la división del proyecto y la ejecución del edificio en dos fases, en contra del Pliego de Prescripciones Técnicas.

El órgano consultivo rechaza las alegaciones del contratista, que defendía la imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos pactados, y recuerda que la empresa ofertó una reducción del precio de licitación para resultar adjudicataria, sin que haya acreditado circunstancias que justifiquen la desviación económica planteada.

En este contexto, el CCA respalda asimismo la decisión de la Administración autonómica de resolver el contrato e incautar la garantía depositada. Los trabajos están cofinanciados en un 75 por ciento con fondos Feader.