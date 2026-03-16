El Rey admite que hubo "mucho abuso" durante la Conquista y comportamientos de los que no "sentirse orgullosos"

El Rey Felipe VI visita la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena” en el Museo Arqueológico Nacional - CASA S. M. EL REY

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha reconocido este lunes que hubo "mucho abuso" durante la Conquista pese a las Leyes de Indias adoptadas por los Reyes Católicos para proteger a la población indígena y ha admitido que aquellos comportamientos vistos desde la óptica y los valores actuales no son como para sentirse "orgullosos".

El monarca ha hecho esta reflexión durante la visita que ha realizado a la exposición "La mitad del Mundo. La Mujer en el México indígena" en el Museo Arqueológico Nacional acompañado por el embajador mexicano en Madrid, Quirino Ordaz.

Hay cosas que cuando se estudian y se miran con "nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos", ha comentado, "pero hay que conocerlos".

No obstante, hay que hacerlo, ha abogado, "en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso" y también hay que "sacar lecciones" ante las "controversias morales y éticas" que hubo sobre cómo se ejerció el poder "desde el primer día".

Felipe VI ha recordado que "los propios Reyes Católicos, la Reina Isabel, con sus directrices, las Leyes de Indias" demostraron un "un afán de protección que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))