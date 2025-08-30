Continúan los efectivos por tierra en el incendio de Lubrín (Almería), que está estabilizado

ALMERÍA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los efectivos continúan en la noche de sábado los trabajos por tierra para combatir el incendio forestal, ya estabilizado, que afecta al entorno de la Sierra de la Atalaya, en el término municipal de Lubrín (Almería).

En concreto, según han informado desde el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, siguen en el lugar ocho grupos de bomberos forestales, cuatro técnicos de operaciones, un técnico de extinción, un agente de medio ambiente, dos encargados y seis autobombas, además de la Unidad de Análisis y la Médica.

Cabe recordar que el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, Antonio Sanz, ha desactivado este sábado a las 17.12 horas la fase de emergencia situación operativa 1 del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) en la provincia de Almería por el incendio.

Esta desescalada se ha producido una vez que la dirección de la extinción de Infoca, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), ha dado por estabilizado el incendio a las 17.00 horas.

El Plan de Emergencias por Incendios Forestales seguirá activo en fase de preemergencia, situación operativa 0, tal y como está establecido desde el pasado 12 de mayo, para toda la época de peligro medio y alto de incendios forestales.

El operativo de Extinción de Infoca ha estado trabajando desde la mañana de este sábado en el flanco noroeste del incendio que seguía activo, así como en la consolidación de todo el perímetro. El trabajo ha tenido que realizarse a mano y en algunas zonas mediante el uso de fuego técnico; puesto que lo abrupto del terreno no ha permitido el uso de maquinaria pesada.

Así, pese a estas dificultades y a la fuerte incidencia del viento, el operativo Infoca ha logrado estabilizar el incendio, por lo que se continúa trabajando para su control.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, ha valorado el "gran trabajo del Plan Infoca". "Incendio estabilizado tras un esfuerzo incesante dada la complejidad del terreno y las rachas de viento en la zona", ha señalado, al tiempo que ha destacado la "admirable labor de todos los profesionales". El operativo sigue trabajando hasta su extinción, ha remarcado.

Por su parte, el consejero de la Presidencia ha agradecido y felicitado al despliegue por su trabajo: "Una vez más todos los operativos que componen el Plan Infoca se han volcado y han dado lo mejor para, en unas condiciones tan difíciles de orografía y viento, proteger nuestros pueblos y montes del avance del fuego". En el despliegue han llegado a trabajar más de 200 especialistas del operativo.

COLABORACIÓN CIUDADANA

El teléfono de emergencias 112 ha gestionado más de 300 llamadas por este incendio en la sierra de Almería, la primera de ellas sobre las 23.00 horas del pasado jueves; los ciudadanos indicaban que había llamas en el paraje de las Cubillas, por lo que la sala coordinadora activó de inmediato a la Guardia Civil, a la Policía Local, la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la comunidad autónoma, así como a los efectivos de Bomberos y el Centro Operativo Provincial (COP) Infoca. También se ha movilizado al Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) y el Centro de Emergencias Sanitarias (CES 061).

El origen del incendio, y según los primeros indicios, podría estar relacionado con el "mal estado" de una línea eléctrica en la zona del Barranco Muñoz de Alcarria de la localidad. En un primer momento, se trató de extinguir las llamas con medios municipales. Fue sobre las 05.46 horas de la madrugada cuando la Junta de Andalucía declaró el nivel 1 de emergencia por el incendio forestal, que en la tarde de este sábado ha sido desactivado.

En el Puesto de Mando Avanzado desplegado con el Puesto Avanzado de Incendios Forestales ha estado la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, directora ejecutiva del Plan Infoca en la provincia y el subdirector de Emergencias, Juan Ramón Rodríguez Claudio, director de la emergencia.

Durante la madrugada del viernes, los servicios municipales desalojaron de forma preventiva a cinco vecinos de Albaricos y Fuente de Albaricos en Bédar, y se llevó a cabo un alejamiento preventivo momentáneo en Marchal, Lubrín. Todos los afectados pudieron regresar a casa con normalidad durante la misma mañana del viernes.