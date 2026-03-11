El PSOE lleva a votación al Congreso una declaración contra los acosos a Sarah Santaolalla y Quequé

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda a la analista política Sarah Santaolalla - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha decidido llevar a votación al Pleno del Congreso de la próxima semana una iniciativa condenando los acosos a comunicadores de izquierdas, entre los que cita expresamente a la tertuliana Sarah Santaolalla o el humorista Héctor de Miguel, conocido como "Quequé".

Se trata de una proposición no ley en la que se reivindica la libertad de información y de expresión y se critica los "fenómenos recientes de intimidación, producidos principalmente en las redes sociales", contra profesionales de los medios de comunicación,

En el texto, recogido por Europa Press, se citan los casos de "la periodista y cofundadora de Woke Up News Elena Reinés, que ha mostrado su temor a que las amenazas e insultos que recibe en las redes sociales se hagan realidad; la analista política y tertuliana Sarah Santaolalla, quien ha interpuesto una demanda contra el agitador ultraderechista Vito Quiles por acoso; y el humorista y presentador Héctor de Miguel comunicó su retirada temporal tras recibir amenazas de agitadores ultraderechistas".

Además, el PSOE denuncia que "las fuerzas ultras han puesto en la diana a las televisiones públicas europeas, así como a los especialistas o contertulios que en ellos se expresan diariamente", y que "amenazan con asfixiar económicamente a los medios de comunicación públicos o con ponerlos a su servicio al llegar al poder". En este punto recoge las declaraciones de dirigentes de Vox amenazando con entrar "motosierra o lanzallamas" en 'RTVE'.

LIBERTAD DE OPINIÓN

Por todo ello, el PSOE quiere que el Pleno del Congreso inste al Gobierno a "apoyar el derecho a la libertad de información, de expresión y de opinión, y el desarrollo de un trabajo profesional periodístico libre y sin censura", y que defienda "los medios públicos de comunicación como pilar fundamental de la democracia".

Precisamente este miércoles el presidente Pedro Sánchez ha protagonizado un acto público en el que ha presentado una nueva herramienta para monitarizar "la huella del odio" en las redes sociales, llamada 'Hodio'.