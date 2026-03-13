Convocado el XIV Premio Internacional de Periodismo 'Colombine' dotado con 5.000 euros

Archivo - Carmen de Burgos Seguí 'Colombine'. - EUROPA PRESS/AP-APAL - Archivo

ALMERÍA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Periodistas - Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) ha convocado la XIV edición del Premio Internacional de Periodismo 'Colombine', copatrocinado por Fundación Unicaja y Cosentino Global, dotado de una cuantía económica de 5.000 euros y reproducción en mármol blanco de Macael del monumento a la libertad de expresión, que evoca a la primera mujer periodista profesional de España, Carmen de Burgos Seguí, natural de Almería.

Los aspirantes podrán presentar trabajos periodísticos sobre el papel de la mujer en la sociedad, que fomenten principios y valores de igualdad, así como los aspectos profesionales, culturales, científicos e intelectuales, según ha indicado la organización en una nota.

Los trabajos deberán haber sido publicados, emitidos o difundidos en medios de comunicación o redes sociales de cualquier país del mundo y en el idioma español entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2025.

El autor o autores serán titulados en Periodismo, Ciencias de la Información o similar en cualquier universidad del mundo o periodistas con inscripción en vigor en el registro oficial de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).

Podrán ser tanto informaciones, reportajes y crónicas como entrevistas, documentales o artículos de opinión. Las propuestas podrán presentarse entre el 13 de abril de 2026, hasta las 23,59 horas del 31 de mayo de 2026 por correo certificado en la sede de la asociación, ubicada en la Plaza San Sebastián, número 5 de Almería o, preferentemente, por correo electrónico a la dirección colombine@periodistas2005.com.

El fallo del jurado, compuesto por periodistas, académicos y escritores de reconocido prestigio, se producirá, salvo imprevistos, en el mes de septiembre de 2025 y será inapelable. Las bases pueden consultarse en la web de la AP-APAL.