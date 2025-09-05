Corte desde el lunes en el ramal del km 824 de la A-7 en El Ejido por obras de reducción de ruido

Mapa de las actuaciones para la reducción del ruido en la A-7 y la A-92 en la provincia de Almería. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

ALMERÍA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha informado de que a partir de las 8,00 horas del lunes 8 de septiembre permanecerá cortado al tráfico el ramal de salida del enlace 824 de la autovía A-7, en el término municipal de El Ejido, situado en la margen izquierda de la vía en sentido Murcia y que conecta con la circulación hacia Almería, de modo que los vehículos deberán utilizar la salida 823 para realizar un cambio de sentido.

La medida se mantendrá hasta el domingo 28 de diciembre con motivo de las obras de instalación de pantallas acústicas y la posterior sustitución del pavimento por uno fonoabsorbente en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 824,54 y 824,789. El resto de ramales del enlace 824 seguirá operativo durante el periodo de trabajos, según ha informado el Ministerio en un comunicado.

El corte permitirá disponer de una zona de trabajo adecuada para ejecutar la cimentación de las pantallas acústicas --con pilotes y viga de atado-- y, posteriormente, la colocación de los paneles antirruido.

El proyecto forma parte de las actuaciones de reducción de ruido en las autovías A-7 y A-92 a su paso por El Ejido, La Mojonera, Vícar y Gádor, con un presupuesto de 11,56 millones de euros.

En total contempla seis intervenciones: cinco en distintos tramos de la A-7, entre los kilómetros 806,45 y 824,54, y una más en la A-92, entre los puntos 381,53 y 382,35, donde ya han comenzado los trabajos "sin afecciones significativas al tráfico". En este último caso, las actuaciones se desarrollan en el término municipal de Gádor.