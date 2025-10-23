Cortes nocturnos en la A-1000 por las obras del enlace entre la A-7 y A-92 en Viator (Almería) del 23 al 31 de octubre

Mapa del itinerario alternativo durante los cortes nocturnos por las obras del enlace entre la A-7 y la A-92 en Viator (Almería). - MINISTERIO DE TRANSPORTES

ALMERÍA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha informado de que entre este jueves 23 y el viernes 31 de octubre se producirán cortes de tráfico nocturno en el entorno del kilómetro 3 de la A-1000, como parte de los trabajos de remodelación del enlace entre la Autovía del Mediterráneo (E-15/A-7) y la A-92 en Viator, en la provincia de Almería.

Los cortes totales de circulación afectarán al tramo bidireccional comprendido entre ambas glorietas durante las noches del jueves 23, lunes 27, martes 28, miércoles 29 y jueves 30, desde las 20,30 horas hasta las 6,00 horas del día siguiente. Las restricciones finalizarán a las 6,00 horas del viernes 31 de octubre, según ha detallado la Subdelegación en un comunicado.

Durante la ejecución de los trabajos, el Ministerio habilitará un itinerario alternativo debidamente señalizado entre los enlaces de Huércal de Almería y Viator, que se podrá realizar por la N-340A y la A-1000.

Estas actuaciones, con un presupuesto de 38 millones de euros, forman parte de las obras de ampliación del enlace, que incluyen la ejecución de cuatro nuevos ramales directos entre las autovías A-7 y A-92 y el rediseño de los cuatro ramales actuales, con el fin de "garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios" durante el montaje de las estructuras situadas sobre el ramal bidireccional que une las glorietas norte y sur.