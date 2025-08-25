Cruz Roja atiende en Almería a unos 140 migrantes de pateras en diez intervenciones desde el viernes

Archivo - Una embarcación de Cruz Roja se prepara para atender a unos inmigrantes rescatados en la costa de Almería. - CRUZ ROJA - Archivo

ALMERÍA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de respuesta inmediata ante emergencias y de atención humanitaria a inmigrantes (ERIE-AHI) de Cruz Roja han atendido en el puerto pesquero de Almería a un total de 140 migrantes localizados en pateras o tras llegar a las costas de la provincia por sus propios medios desde el pasado viernes.

Fuentes de la entidad han confirmado a Europa Press que los equipos se han activado hasta en una decena de ocasiones, la mayor parte de ellas este domingo cuando se realizaron hasta seis acciones para atender a grupos de hasta 33 personas.

En esta línea, y a partir de la labor de los servicios de emergencia y rescate, se pusieron a disposición de Cruz Roja a 22 personas el viernes, otras 18 personas el sábado y a 100 este domingo.

Así, constan avisos con migrantes rescatados en diferentes puntos del litoral almeriense, desde El Playazo de Vera hasta la zona de Cabo de Gata o la playa de SAN Miguel en El Ejido, en la zona de Poniente.