Márquez (PSOE-A) pide a la Junta "solidaridad" en la acogida de menores migrantes y "alejarlo del rifirrafe político"

HUELVA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha pedido a la Junta de Andalucía "ser solidarios" en la acogida de menores migrantes no acompañados y "alejar" esta cuestión "del rifirrafe político" para "no confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez" o "acudir a la primera de cambio a los tribunales a decir que no".

Así lo ha manifestado Márquez a preguntas de los periodistas en Huelva, cuestionada por el inicio del reparto de los menores esta semana, donde ha pedido que a la Junta que "cuando se siente en la mesa a negociar con el gobierno de España, intente hacerlo de la mejor de las maneras, con la mejor de las actitudes".

"Y demostrar que somos solidarios, que somos buenas personas y que tenemos capacidad de empatizar con el que viene huyendo de la muerte, de la miseria, del miedo más grande que tiene que pasar por la cabeza de un padre o una madre para que su niño se vaya fuera de su país a buscar una oportunidad mejor en la vida. Vamos a tener un poquito más de empatía que yo creo que le vendría muy bien a la política", ha remarcado.

La socialista ha señalado que "son los profesionales y los técnicos los que están hablando de esto" y que "para eso están las mesas sectoriales, donde las distintas comunidades autónomas y el Gobierno se tienen que poner de acuerdo desde una actitud propositiva", que es lo que desde el PSOE-A piden "al Gobierno de la Junta de Andalucía".

"Decía Moreno que tenía un corazón muy, que tenía un corazón que no le cabía en el pecho. Pues para tener un corazón que no le cabe en el pecho a la primera de cambio se ha ido a los juzgados para no recibir a niños que vienen sin su padre y sin su madre, que vienen sin nadie en la vida a un país distinto, desconocido, donde no tienen el mismo idioma, la misma cultura y son niños. Y a la primera de cambio se ha ido a los tribunales a decir que no", ha manifestado.

Márquez ha insistido en la "necesidad" de abordarlo en la mesa sectorial "y que se tiene que ver con todas las comunidades autónomas y con el Gobierno de España" y ha pedido "escuchar también a los profesionales y a las ONG, que trabaja todos los días con esos menores".

"Que participen y vamos a alejar este tema del rifirrafe político y de la confrontación constante", ha dicho antes de criticar que "no hay una vez que no le pongan un micrófono a la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López que no confronte contra Pedro Sánchez" y considera que "eso no puede ser" porque "no es serio, precisamente cuando estamos hablando de menores que vienen sin nadie a un país distinto".