Cuatro detenidos por delitos de tenencia y transporte de combustible en el poniente

Coche de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, en dos actuaciones distintas, ha detenido en el poniente almeriense a cuatro personas por delitos de tenencia y transporte de combustible. Se han intervenido cerca de 400 litros de combustible y dos vehículos.

Estas actuaciones se han llevado a cabo gracias a la colaboración ciudadana, apoyo esencial en el conocimiento y resolución de numerosas investigaciones desarrolladas en los diferentes ámbitos que la Guardia Civil de Almería lleva a cabo, según se recoge en una nota.

El pasado 25 de septiembre, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería tuvo conocimiento, gracias a la colaboración ciudadana, de que cuatro personas, en dos vehículos, se encuentran abasteciéndose de grandes cantidades de combustible en dos gasolineras distintas del poniente almeriense.

Con la máxima celeridad, se desplazaron hasta el lugar diferentes patrullas de la Guardia Civil de la Compañía de El Ejido, donde corroboraron los hechos y llevaron a cabo la detención de las cuatro personas e interviniendo las más de 15 garrafas de combustible suministradas y los vehículos utilizados para su transporte.

Como resultado de estas dos actuaciones desarrolladas en el poniente almeriense por la Guardia Civil de la Comandancia de Almería, se intervinieron cerca de 400 litros de combustible y detuvo a cuatro personas por delitos contra la seguridad colectiva por tenencia y transporte no autorizado de combustible, supuestamente para su uso posterior en el abastecimiento en alta mar a las embarcaciones dedicadas al tráfico de drogas o favorecimiento de la migración irregular.