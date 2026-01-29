Cuevas del Almanzora (Almería) solicita la declaración de zona catastrófica tras el temporal de diciembre

Algunos de los daños provocados por el temporal del pasado 14 de diciembre en el municipio de Cuevas del Almanzora (Almería). - AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA

CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora (Almería) ha solicitado la declaración de 'Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil' tras el episodio meteorológico excepcional del pasado 14 de diciembre, que dejó más de 200 milímetros de lluvia en poco tiempo y causó importantes daños en distintos puntos del término municipal.

Ante la magnitud de las afecciones, el consistorio activó la Situación de Emergencia con el objetivo de coordinar las labores de rescate y reconstrucción. Las intensas lluvias provocaron el desbordamiento de diversas ramblas, lo que derivó en el corte de accesos por la acumulación de fango y piedras.

Como consecuencia del temporal, se han visto gravemente afectados caminos y vías, edificios municipales y centros educativos, así como viviendas particulares, según ha trasladado el Ayuntamiento en un comunicado.

El núcleo de Las Herrerías ha sido uno de los puntos más golpeados, con una veintena de inmuebles dañados por la entrada de agua en las plantas bajas, con perjuicios materiales que han afectado tanto a instalaciones eléctricas como a enseres de primera necesidad.