David Guetta y RVFV ponen el broche de oro a la décima edición del festival Dreambeach en Almería

ALMERÍA, 4 Ago. (EUROPA) -

El DJ francés David Guetta y el cantante almeriense RVFV, entre otros artista como Loco Dice, Paco Osuna o Álvaro Sánchez, han puesto el borche de oro a la última jornada del festival Dreambeach en El Toyo (Almería) que se ha celebrado este sábado.

En el concierto David Guetta compartió sus grandes hits con un público multitudinario que pudo disfrutar temas como 'Titanium', 'I don't wanna wait' o 'Be my lover', y para el cierre con la revisión de 'The final countdown' de Europe. Asimismo, el artista RVFV también llenó uno de los principales escenarios de este festival, según ha informado el Ayuntamiento de Almería en una nota.

Además, en la jornada de clausura han actuado, entre otros artistas, nombres de la escena techno internacional como Loco Dice, Paco Osuna o el B2B de Joseph Capriati y Jamie Jones en Dreams Tent. Así como Drum & Bass en el Escenario Open Air con Fox Stevenson o los andaluces José Rodríguez o Tortu. Además, el escenario The Cage acogió a artistas nacionales como Álvaro Sánchez, Aerea o Paula Kasbaeh.

Dreambeach ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Almería, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Almeria y el INAEM, para realizar esta cita musical que dio comienzo el pasado jueves y ha puesto punto y final a su programación este sábado.