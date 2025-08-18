Declarado un incendio forestal en el paraje Coto Moreta de Gérgal (Almería)

GÉRGAL (ALMERÍA), 18 (EUROPA PRESS)

Efectivos del dispositivo contra los incendios forestales de la comunidad autónoma de Andalucía, el Plan Infoca, se han desplegado en el paraje Coto Moreta de Gérgal (Almería) para sofocar un incendio que se ha declarado en una zona arbolada sobre las 15,15 horas.

Según han trasladado desde el dispositivo integrado en la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) se han movilizado dos helicópteros semipesados y un avión de carga en tierra para sofocar las llamas por vía aérea.

De igual modo, se han desplazado hasta la zona tres grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un agente de Medio Ambiente, así como un camión autobomba. El incendio se encuentra activo y se trabaja para su estabilización.