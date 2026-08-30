Declarado un incendio en Santa Fe de Mondújar (Almería) que provoca un corte de tráfico ferroviario

Imagen aérea de un incendio forestal que se ha declarado y se encuentra activo en el paraje El Romeral, ubicado en Santa Fe de Mondújar (Almería). - PLAN INFOCA

ALMERÍA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, se ha movilizado en la tarde de este domingo, 30 de agosto, por un incendio forestal que se ha declarado y se encuentra activo en el paraje El Romeral, ubicado en Santa Fe de Mondújar (Almería). Este incendio ha provocado a su vez la suspensión de la circulación ferroviaria entre los municipios de Fuente Santa (Almería) y Santa Fe (Granada).

Según ha detallado el Infoca en su cuenta oficial de X, consultada por Europa Press, el fuego está activo desde las 16,00 horas de este domingo en una zona cercana a las vías del tren, hasta donde se han desplazado un total de cinco medios aéreos para trabajar en la extinción de las llamas.

Además, el Infoca ha desplegado un dispositivo de trabajo para extinguir las llamas compuesto por cinco medios aéreos --un helicóptero ligero y cuatro semipesados--, mientras que a nivel terrestre cuenta con 70 bomberos forestales, dos Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (Brica), cuatro técnicos de operaciones, un agente medioambiental y dos vehículos autobomba.

En este contexto, tanto Adif como Renfe han informado por la misma red social de que la circulación ferroviaria entre Fuente Santa y Santa Fe se encuentra suspendida debido a la proximidad de las llamas a las vías, ajeno a la explotación ferroviaria.

Por ello, se ha previsto un plan alternativo de transporte por carretera para los pasajeros entre Guadix (Granada) y Huércal (Almería) para los trenes de Media Distancia 34122 --entre Granada y Huércal Viator-- y 34135, entre Huércal Viator y Granada.