El delegado de Salud se reafirma ante los cribados en Almería: "No hay ningún caso de retraso en comunicación"

Archivo - El delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Almería, Juan de la Cruz Belmonte. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha rechazado de nuevo este martes que existan fallos de comunicación ante resultados dudosos en los cribados de cáncer de mama en la provincia de Almería después de que el PSOE le acusara de mentir al detectar la situación de una paciente citada cinco meses después de realizarse una primera prueba.

"Me reafirmo en lo que dije la semana pasada: en Almería no hay ningún caso de retraso en comunicación a mujeres en los cuales tenían resultado dudoso", ha dicho Belmonte en declaraciones remitidas a los medios en las que, no obstante, ha admitido que "puntualmente" pueda darse "algún caso dentro y fuera de estas características que necesita de una atención específica".

En cualquier caso, ha acusado a los socialistas de "utilizar" la crisis sanitaria para "un fin electoral y político". "El gobierno de Juanma Moreno reconoce que hay un problema, que ha habido un problema, y ha tomado las medidas necesarias para atajarlo", ha añadido ante el plan de choque que, según ha recordado, se va a activar este miércoles.

"Vamos a ser serios, coherentes y no mezclar la salud con la política", ha añadido el titular provincial de Salud, quien ha pedido al PSOE que apoye las medidas adoptadas por la Junta en lugar de "sembrar dudas" en el sistema, ya que, según cree, las críticas socialistas pueden generar "alarma" y hacer que "muchas mujeres no acudan a la llamada del cribado".

Belmonte ha insistido en que cualquier paciente que tenga dudas sobre su situación puede acudir a los canales de comunicación de los hospitales y a la web de SAS para exponer su caso. Del mismo modo, ha defendido el funcionamiento del sistema sanitario que permitió en 2024 hacer 32.536 mamografías en Almería que revelaron 167 casos de cáncer con una "probabilidad de cura muy alta".