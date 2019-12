El despacho del Centro Comercial Mediterráneo de Almería vende un décimo del 750, agraciado el tercer premio

Publicado 22/12/2019 11:52:05 CET

ALMERÍA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La administración de lotería número 20 de Almería, ubicada en el Centro Comercial Mediterráneo, ha vendido un décimo del tercer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie, según han confirmado desde el mismo despacho a Europa Press, donde se han mostrado "muy contentos" por ser la primera ocasión en la que reparten suerte en este sorteo.

"En Navidad esto suena mucho, aunque nos hubiera gustado con otros número y más cantidad", ha indicado María José Delgado, quien lleva el establecimiento administrado por su padre José María Delgado desde de que con anterioridad se han repartido premios en otros sorteos como el de 'El Niño', con un segundo premio.

La lotera ha señalado que el décimo ha debido de ser vendido a través de terminal electrónico. "No me suena nada, de abonados no es y de los que hemos vendido en cantidades tampoco", ha repasado la trabajadora, quien ha reconocido que "en Navidad siempre hace más ilusión" dar este tipo de premios, en su caso, 50.000 euros.

El número 750, que ha resultado agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie, ha sido vendido en parte en las provincias andaluzas de Granada, Cádiz, Sevilla, Huelva, Almería y Málaga, entre otros territorios españoles, desde donde se han vendido 427 décimos que dejan más de 21,3 millones de euros en premios.