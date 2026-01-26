El destino 'Costa de Almería' acerca su oferta al mercado irlandés en la Holiday World Show de Dublín

El destino 'Costa de Almería' participa en la Holiday World Show de Dublín. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El destino 'Costa de Almería' mantiene su promoción turística a nivel internacional, en esta ocasión, para mostrar su oferta en el mercado irlandés con su participación en la feria Holiday World Show de Dublín, la segunda feria internacional del año y la más importante del país gaélico.

La diputada provincial de Turismo, María José Herrada, ha destacado en una nota la importancia del inicio del curso de la agenda promocional con esta cita. "Tanto Fitur como la Feria de Dublín permiten establecer contactos estratégicos para poder realizar mejoras en conectividad y la puesta en marcha de operativas que incrementen la llegada de turistas a la provincia de Almería", ha valorado.

La presencia de Almería en esta importante cita se ha realizado de la mano de Turespaña y Turismo Andaluz. Esta acción coordinada refuerza la visibilidad del destino dentro de la oferta española y permite proyectar una imagen "sólida, diversa y competitiva" ante el viajero irlandés.

La Holiday World Show reúne cada año a miles de profesionales y público final, convirtiéndose en un punto de encuentro clave para generar oportunidades de negocio y conocer de primera mano las demandas de un mercado emisor que, históricamente, se siente atraído por la provincia.

Durante el evento, el Servicio Provincial de Turismo ha promocionado la diversidad de su oferta: desde el binomio sol y playa hasta la naturaleza, el turismo activo, la gastronomía y el patrimonio.

"Estos valores son cada vez más demandados por el perfil del turista irlandés, que busca seguridad, sostenibilidad y una amplia oferta de ocio durante todo el año", han estimado desde la Diputación.

La asistencia a esta feria responde a la estrategia de internacionalización impulsada por la Diputación de Almería, que apuesta por consolidar la presencia de la provincia en mercados prioritarios. Con esta acción, la institución provincial reafirma su compromiso con la promoción exterior, "contribuyendo directamente al desarrollo económico y turístico de todos los municipios de la provincia".