El destino 'Costa de Almería' cierra un vuelo chárter directo con Varsovia en la WTM de Londres

El destino 'Costa de Almería' se promociona en la WTM de Londres.

ALMERÍA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha cerrado una nueva conexión aérea directa desde Varsovia (Polonia) a Almería a través de una operativa chárter puesta en marcha por TUI Poland dentro de los acuerdos alcanzados en la World Travel Market (WTM) de Londres para promocionar el destino 'Costa de Almería'.

El vicepresidente de la Diputación de Almería, Ángel Escobar, junto a la diputada provincial, María del Mar López, han encabezado la agenda provincial que desde primera hora ha incluido reuniones estratégicas con turoperadores, aerolíneas, agencias y Online Travelling Agencies (OTA), según ha indicado la institución en una nota.

Durante la jornada, han recibido asimismo la visita del consejero de Turismo, Arturo Bernal, en el expositor de 'Costa de Almería', integrado dentro del espacio de 'Turismo Andaluz'.

Escobar ha detallado que esta nueva línea cerrada con Polonia es una operativa chárter directa desde Varsovia. "Con esta nueva línea se pretende que sean más de 3.000 los pasajeros que vuelen de manera directa a Almería y que puedan conocer la magnífica oferta turística que tiene la provincia", ha dicho.

El vicepresidente ha destacado que esta línea se operará con TUI Poland desde junio a octubre y que ya están a la venta los billetes. Además, Escobar ha valorado que "esta nueva vía aérea abre una puerta directa para que miles de viajeros polacos descubran la riqueza natural, cultural y gastronómica de nuestra provincia".

"Es una oportunidad extraordinaria para acercar Costa de Almería a un mercado en crecimiento que demanda destinos auténticos, con clima privilegiado y experiencias singulares", ha valorado.

El vicepresidente ha subrayado que esta operativa chárter se integra en la estrategia de la Diputación para "potenciar mercados lejanos, exóticos y nórdicos, y atraer segmentos especializados". "El turismo de naturaleza, golf o experiencia cultural de alto valor está muy alineado con la oferta del destino. Esta conexión permitirá mostrar la provincia al ciudadano polaco y posicionar el destino como una propuesta de calidad y de futuro", ha insistido.

En esta primera jornada, la delegación almeriense ha mantenido reuniones con agentes del sector para abordar nuevas oportunidades de conexión con otros destinos europeos, y ha avanzado en acciones de promoción internacional en plataformas televisivas y medios especializados de primer nivel. Además, se han intensificado los contactos con turoperadores de golf y naturaleza, dos productos clave dentro de la marca Costa de Almería.