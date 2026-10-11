El destino 'Costa de Almería' traslada su oferta turística a Oporto y Lisboa

El destino 'Costa de Almería' presenta su oferta en Portugal. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha participado junto a la Empresa Pública de Turismo y Deporte de Andalucía en las jornadas profesionales de Oporto y Lisboa, donde ha tenido la oportunidad de trasladar la oferta turística del destino 'Costa de Almería' a este mercado internacional.

Durante el evento se ha dado a conocer la diversidad que ofrece el destino almeriense junto a un nutrido número de empresas e instituciones llegados desde las ocho provincias andaluzas, según ha explicado la institución provincial en una nota.

Estas acciones forman parte de las alianzas entre las diferentes diputaciones y patronatos con la Junta de Andalucía con el objetivo de reforzar la promoción de Andalucía y consolidar su posición como destino líder en el mercado nacional.

Estas misiones comerciales se estructuran en un formato de reuniones B2B y espacios de networking, diseñados para facilitar el contacto directo y afianzar las relaciones entre la oferta empresarial andaluza y los operadores turísticos del mercado luso.

Durante los dos días se han realizado presentaciones del destino Andalucía al sector de la intermediación turística portuguesa, mediante un taller de trabajo en el que la oferta turística andaluza puede entrevistarse con todos los profesionales invitados. Tras este 'workshop', se realiza una pequeña presentación del destino y se les ha ofrecido un aperitivo, donde poder reforzar el 'networking' entre los participantes.

Dada la experiencia en los últimos años, ésta es la forma más directa de llegar al intermediario, contribuyendo a fortalecer y aumentar las relaciones entre ambas partes, favoreciendo la generación de negocio y la comercialización del destino.

De este modo, Diputación asiste con el objetivo de atraer el interés de los profesionales de la intermediación del país vecino de la Península, contribuyendo a incentivar la decisión de compra del cliente final. En definitiva, se pretende facilitar un conocimiento profundo de la provincia al completo al personal de venta directa en las agencias de viajes.