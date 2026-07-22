Detenido tras amenazar con volar un edificio para frenar un desahucio en Aguadulce (Almería)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido en Aguadulce, en el municipio de Roquetas de Mar (Almería), después de rociar con gasolina el rellano de un edificio y amenazar con que "volarían todos por los aires" si se ejecutaba un desahucio.

En la vivienda se encontraban su mujer y su madre, ambas con importantes limitaciones de movilidad que les habrían impedido abandonar el inmueble por sus propios medios en caso de incendio.

Según han trasladado fuentes de la investigación, los hechos se produjeron sobre las 11,20 horas de este martes, cuando varios agentes de la Guardia Civil fueron comisionados para acompañar a una comitiva judicial que debía ejecutar un lanzamiento en una vivienda de la avenida Carlos III.

A su llegada, un amigo del hombre que iba a ser desalojado recibió a los agentes en las inmediaciones del inmueble y les explicó que había recibido varias fotografías en las que podía verse el suelo rociado con un líquido.

Uno de los agentes contactó por teléfono con el hombre y mantuvo con él una breve conversación. Durante la llamada, el guardia civil comprobó que se encontraba bajo un "fuerte estado de ansiedad".

El hombre aseguró en varias ocasiones que había rociado la vivienda con gasolina, que estaba "muy desesperado" y que su mujer y su madre estaban gravemente enfermas. También manifestó que "ya lo tenía todo perdido", que estaba dispuesto a cometer "una locura" y que quería que se aplazara el desahucio.

CON UN BIDÓN Y UN ENCENDEDOR

El agente consiguió convencerlo para que le permitiera subir solo y hablar con él. Al entrar en el portal, percibió un fuerte olor a gasolina, por lo que alertó a los bomberos y abrió las puertas del edificio para ventilar las zonas comunes.

Cuando alcanzó la primera planta, encontró el rellano de la escalera completamente cubierto por un líquido de características similares a la gasolina. El hombre permanecía junto a la puerta entreabierta de la vivienda con un bidón abierto de unos cinco litros en una mano y un encendedor de cocina en la otra.

Tras mantener una conversación con él, el agente consiguió que entrara en la vivienda, se acomodara y le entregara tanto el bidón como el encendedor. Ambos continuaron hablando hasta que el hombre se tranquilizó y aceptó retirar el combustible que había vertido.

Cuando el hombre se encontraba en el rellano para recoger el líquido, lejos de cualquier objeto o fuente de calor que pudiera provocar la combustión, los agentes lo inmovilizaron y detuvieron. En la intervención participó un segundo guardia civil que había conseguido aproximarse sin levantar sospechas.

El hombre ha sido detenido como presunto autor de delitos de desobediencia a la autoridad, atentado y estragos en grado de tentativa.

Efectivos del Parque de Bomberos de Roquetas de Mar recogieron posteriormente el líquido y airearon el inmueble hasta neutralizar el peligro de una posible deflagración o un incendio.

Tras revisar el interior de la vivienda, los agentes localizaron a la pareja y a la madre del detenido en dos de sus habitaciones. Las dos mujeres fueron trasladadas al Hospital Universitario Poniente, a petición del facultativo desplazado al lugar, para evaluar su estado y valorar la conveniencia de informar a los servicios sociales.

CRITICA AL MINISTERIO DEL INTERIOR

El subsecretario de Relaciones Institucionales de Jucil y secretario de Jucil Almería, Rafael Maldonado, ha destacado que el "saber estar, serenidad y profesionalidad" de los agentes permitió evitar "una desgracia en mayúsculas".

Asimismo, ha subrayado que "no dudaron en poner en riesgo sus vidas para salvar la de otras personas" y ha criticado que el Gobierno de España siga sin considerar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional como profesiones de riesgo.

Maldonado ha criticado que el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil no hayan informado sobre los criterios técnicos u operacionales para sustituir a la Guardia Civil por la Policía Nacional en Roquetas de Mar.

Según ha afirmado, el trabajo en el municipio sale adelante por "el sacrificio personal de los guardias civiles allí destinados" y "no por la Dirección General ni por el Ministerio del Interior".