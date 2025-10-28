Un detenido y un investigado tras intervenir 5.600 plantas de marihuana en un invernadero de Balanegra (Almería)

ALMERÍA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido 5.600 plantas de marihuana en un invernadero de Balanegra (Almería), donde se ha detenido a una persona y se investiga a otra por un presunto delito contra la salud pública.

Según ha indicado la Comandancia en una nota, a través de la operación 'Pardovert' se ha desmantelado la plantación sembrada en unos 5.000 metros cuadrados de una zona rural de difícil acceso, que fue localizada tras una "intensa labor de investigación y vigilancia".

El invernadero, destinado en exclusiva al cultivo de marihuana, contenía un gran número de plantas en avanzado estado de floración, así como la infraestructura necesaria para su mantenimiento: un completo sistema de riego y fertilización automáticos, estructuras metálicas para el entutorado de las plantas y un sistema de videovigilancia que cubría tanto la superficie del invernadero como los accesos al mismo.

En el lugar fue detenido un varón, encargado de la vigilancia y el cuidado de la plantación. Asimismo, se ha investigado a otra persona relacionada con la explotación, manteniéndose la operación abierta y sin descartar nuevas actuaciones.

La plantación incautada habría alcanzado en el mercado ilícito un valor superior al millón de euros, lo que "evidencia la magnitud de la infraestructura y el grado de organización del grupo responsable".

Tanto las diligencias, los detenidos, así como los efectos incautados pasaron a disposición judicial ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Berja (Almería) en funciones de guardia.