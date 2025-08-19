Detenido el presunto autor del apuñalamiento mortal de un hombre en el Cerro Matadero de Berja (Almería)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor del apuñalamiento mortal de un hombre en la madrugada del pasado lunes en el barrio de Cerro Matadero de Berja (Almería) durante una reyerta en la que otras cuatro personas, entre ellas familiares del finado, resultaron heridas de distinta consideración.

Fuentes de la Comandancia de Almería han confirmado a Europa Press el arresto del principal sospechoso, que fue identificado por los testigos, si bien la investigación continúa abierta sin descartar la participación de más implicados al tiempo que trata de averiguar el origen de la disputa.

El arrestado, que también había sido hospitalizado a raíz del altercado, ha sido recibido por la Guardia Civil para prestar declaración en relación al crimen que tuvo lugar poco antes de las 1,50 horas, cuando varios alertantes avisaron de que se había producido una pelea multitudinaria en la calle El Romero.

En este sentido, los alertantes avisaban de que había un varón con una importante herida de arma blanca, por lo que se movilizó a Guardia Civil, Policía Local y efectivos sanitarios. Los operativos confirmaron la muerte de un varón y registraron cinco heridos de distinta consideración, con al menos dos trasladados al hospital.

La Guardia Civil y la Policía Local acotaron y vigilaron durante la jornada del lunes toda la zona, ya que en la misma se produjo sobre las 8,05 horas un incendio en una vivienda próxima al lugar de la reyerta que, según los primeros indicios, se encontraba desocupada.

Las autoridades aún no han vinculado oficialmente este incidente como posibilidad de una posible venganza por el crimen, el cual se habría visto precedido por una discusión vecinal.

Fuentes del 112 concretaron que los Bomberos de Poniente se desplazaron hasta la vivienda siniestrada situada en las proximidades de la calles El Fuerte, muy cerca a su vez de los Juzgados de Berja. También se dio aviso a Policía Local, Protección Civil, efectivos sanitarios y Guardia Civil.