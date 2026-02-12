Detenido por el robo de un camión de tabaco con mercancía valorada en 300.000 euros en La Mojonera (Almería)

Detención de uno de los presuntos autores del robo de un camión de reparto en La Mojonera (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una persona como presunta autora de un delito de robo con violencia e intimidación con arma de fuego en el término municipal de La Mojonera (Almería), tras la sustracción de un camión de reparto de tabaco que portaba unos 300.000 euros en mercancía.

Según ha informado la Comandancia en un comunicado, a las 9,00 horas de este jueves se ha recibido aviso de que, mientras un repartidor realizaba la descarga en un establecimiento de venta de tabaco de la localidad, cuatro individuos encapuchados, con armas de fuego, habían amenazado al trabajador y le habían sustraído el camión de reparto de la empresa.

De manera inmediata se ha organizado un amplio dispositivo de búsqueda con la participación de la Patrulla de Reserva, diferentes unidades de seguridad ciudadana e investigación de la Compañía de El Ejido, la Usesic Almería y un helicóptero del Servicio Aéreo, con un despliegue aproximado de 40 efectivos.

La actuación ha permitido localizar el camión a las 09,45 horas en Santa María del Águila. Los autores habían forzado las puertas del cajón del vehículo y en su interior se ha hallado un arma de detonación, así como inhibidores de frecuencia. En la operación, además de la detención, se ha recuperado prácticamente la totalidad de los efectos sustraídos.

El Equipo de Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación, que permanece abierta y en la que no se descartan futuras detenciones. Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.