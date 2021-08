Detenidos tres menores por presuntamente apuñalar a otro en el vientre en un botellón con más de 20 personas en Almería

ALMERÍA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Almería ha detenido a tres menores de edad por su presunta implicación en la agresión a otro, que recibió una puñalada en el vientre sin que corriera en peligro su vida, durante la celebración de un botellón en el Paseo Marítimo de Retamar, en la capital, donde se congregaban más de 20 personas.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del domingo 8 de agosto en una zona del mirador cercana a la playa de Retamar donde varios jóvenes se encontraban en un botellón del que aparecieron abundantes restos durante la mañana siguiente, lo que dio lugar a varias quejas vecinales.

Según ha indicado la Comisaría en una nota, en un momento dado de la noche y tras un "intercambio de palabras", tres menores se habrían abalanzado sobre otro, al que habrían propiando "varios golpes y una puñalada en el vientre", por lo que algunos testigos dieron aviso a la Policía.

Los vehículos radiopatrullas que se personaron en la zona solicitaron de inmediato asistencia médica para la víctima, que fue atendida médicamente en la zona. Asimismo, los agentes lograron controlar a los más de 20 jóvenes que allí se agolpaban.

Una vez estabilizado el herido, y puesto que su vida no corría peligro, los agentes recabaron las primeras informaciones sobre lo ocurrido, de modo que varios testigos explicaron que los agresores ya no se encontraban en el lugar. No obstante, la investigación posterior logró identificar a los tres menores de edad huidos, como los presuntos autores de las lesiones y de la puñalada.

Una vez arrestados por la Policía Nacional, han pasado a disposición de la Fiscalía de Menores de Almería, Sección de Reforma, acusados de un delito de lesiones.