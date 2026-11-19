El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, durante una visita al Aeropuerto de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería, junto con los ayuntamientos de Almería y Roquetas de Mar, han valorado que la compañía Wizz Air vaya a iniciar una nueva ruta aérea que permitirá la conexión entre Almería y Madrid con tres frecuencias semanales a partir del 14 de diciembre, lo que contribuirá a paliar la "desconexión ferroviaria" que sufre la provincia.

Así lo han trasladado en un comunicado conjunto en el que han estimado esta "ventana de oportunidad a los almerienses" a través de la iniciativa de Turismo Andaluz para "impulsar la conectividad de la provincia".

La operativa, según han apuntado, se enmarca en la hoja de ruta que la Diputación y los ayuntamientos de Almería y Roquetas de Mar para ofrecer nuevas alternativas de conectividad ante una situación "agravada" por la "desconexión ferroviaria que sufre la comunidad andaluza y especialmente Almería, tras el accidente de Urda" del pasado mes de octubre. Asimismo, señalan la supresión en septiembre del tren Intercity Almería-Madrid.

"Más allá de cubrir una necesidad urgente de transporte, esta nueva conexión aérea se caracteriza por su carácter accesible y de bajo coste", han asegurado ante el inicio de las operaciones que se realizarán lunes, miércoles y viernes en horario nocturno a un precio inicial desde 29,90 euros por trayecto, según traslada la compañía.

Según han apuntado las instituciones, a las que se une el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, "esto permitirá a los almerienses y visitantes no solo viajar a la capital, sino también conectar de forma rápida y eficiente con rutas nacionales e internacionales, impulsando el turismo, la atracción de inversiones y la actividad empresarial en nuestra provincia".

Desde la Diputación Provincial y los ayuntamientos de Almería y Roquetas de Mar, el presidente, José Antonio García Alcaina, los alcaldes, María de Mar Vázquez y Gabriel Amat, han agradecido a la Junta de Andalucía que este "deseo compartido por todos los almerienses se convierta en realidad". "Hubiera sido imposible sin su compromiso e implicación directa", han valorado.

Asimismo, han extendido el agradecimiento y reconocimiento a Wizz Air por "su confianza en el potencial de Almería y por apostar por el destino 'Costa de Almería' como un nodo clave de crecimiento".