Archivo - El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius - Jennifer Brückner/dpa - Archivo

BRUSELAS, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha respaldado este miércoles la propuesta del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para que los Estados miembro de la Unión Europea entreguen a Kiev interceptores Patriot PAC-3 de sus propios arsenales a cambio de recibir los misiles que Ucrania ya tiene contratados para 2028 y 2029, y ha confirmado que está intentando convencer a los gobiernos europeos para que participen en este intercambio.

"Nuestra tarea ahora es estudiar y tratar de hablar con los Estados miembro para convencer a aquellos que todavía tienen misiles PAC-3 en sus arsenales de que puedan intercambiar lo que tienen almacenado por los futuros contratos ucranianos, cuyas entregas están previstas para 2028 o 2029", ha explicado el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, durante una rueda de prensa desde Bruselas.

El comisario ha recogido la propuesta realizada este mismo martes por Zelenski, reconociendo que la escasez de interceptores para hacer frente a los misiles balísticos rusos constituye uno de los principales problemas para garantizar la defensa de Ucrania, especialmente ante el aumento de la producción de este tipo de armamento por parte de Moscú.

"Los rusos están aumentando la producción de misiles balísticos. Si el año pasado fueron alrededor de mil, este año podrían terminar con 2.000 misiles balísticos lanzados contra Ucrania", ha advertido Kubilius, precisando que, mientras tanto, "toda la producción actual de misiles PAC-3 en Estados Unidos ronda las 700 unidades al año".

Las declaraciones del comisario lituano llegan después de que Zelenski propusiera este martes a Estados Unidos y a sus aliados europeos de la OTAN intercambiar los misiles interceptores Patriot que mantienen almacenados por los nuevos que Ucrania ya tiene encargados y que espera recibir en 2028 y 2029, con el objetivo de reforzar de manera inmediata sus defensas antiaéreas frente a los ataques rusos contra sus ciudades e infraestructuras.

"Ucrania necesita interceptores Patriot de las reservas que ya tenéis ahora mismo. A cambio, podemos daros misiles nuevos. Ucrania ya los ha encargado y están fabricados. No es una donación, es un intercambio", defendió el mandatario ucraniano durante su intervención por videoconferencia ante el Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, reunido ayer en la sede de la OTAN en Bruselas.