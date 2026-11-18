La portavoz adjunta del grupo parlamentario VOX, Paula Badanelli, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 18 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de l - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo Vox en el Parlamento andaluz, Paula Badanelli, ha confiado este miércoles en que las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre Andalucía hayan sido un "lapsus" y ha expresado su rechazo a una campaña electoral basada en "enfrentar a unas regiones con otras".

En rueda de prensa en Sevilla, Badalleni se ha pronunciado así al hilo de las manifestaciones que Díaz Ayuso hizo el pasado domingo sobre "la Andalucía socialista que durante 40 años, gracias a esa red de gente 'garrapatera' que vivía del dinero de todos", vivió una etapa de "fracaso escolar, abandono escolar, corrupción", en la que la comunidad se situó como "la última siempre en puestos de trabajo", donde sus centros de salud estaban "cerrados todas las tardes en verano porque estaban de vacaciones".

Badanelli ha señalado que le sorprende que Ayuso "circunscriba todos esos problemas solamente a nuestra región", cuando "el fracaso escolar y todos los informes sobre el nivel educativo de España lamentablemente no son los que deseamos" ni la situación de la sanidad en el conjunto del país.

"Creo que todo lo que ella considera que es mejorable en Andalucía también lo es en el resto de España", ha agregado la portavoz de Vox, insistiendo en que le sorprende que la presidenta de la Comunidad de Madrid circunscriba esos problemas al ámbito andaluz cuando deberían ser "extensivos a toda España".

"Quiero pensar que ha sido un lapsus, porque, desde luego, ni se corresponde con la realidad ni creo que sea una forma correcta de hacer campaña enfrentar a unas regiones con otras", según Paula Badanelli, quien ha apuntado que "bastantes enfrentamientos está provocando ya" Pedro Sánchez y todo su gobierno como "para que nosotros podamos caer en algo así".

"Yo quiero pensar que es una mala interpretación o un error en el planteamiento porque no creo su intención estuviese ofender a los andaluces, y si lo está, pues mal, pero, vamos, no lo creo", ha añadido sobre la manifestaciones de Díaz Ayuso.