Diputación promociona el destino 'Costa de Almería' en 15 eventos internacionales y nacionales hasta diciembre

Representantes de 'Costa de Almería' en la feria World Travel Market de Londres en 2024. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha lanzado la nueva campaña turística bajo el eslogan 'Almería y ya estaría', con la que dará a conocer la oferta del destino 'Costa de Almería' en hasta 15 eventos de carácter internacional y nacional que se celebrarán en Alemania, Francia, Reino Unido, Dinamarca o Portugal, así como en certámenes profesionales en distintas ciudades españolas en la recta final del año.

Estas acciones se enmarcan en la "ambiciosa estrategia de promoción" del destino que lleva a cabo el Servicio Provincial de Turismo de Diputación con el objetivo de "incentivar el turismo en los 103 municipios", según ha señalado la institución supramunicipal en una nota.

Hasta el 4 de diciembre 'Costa de Almería' estará presente en eventos que se dividen entre ferias profesionales y abiertas al público general, y jornadas profesionales dirigidas específicamente a agentes del sector como aerolíneas, turoperadores o agentes turísticos.

La participación de 'Costa de Almería' en estos foros turísticos se complementa con las diferentes acciones promocionales con impactos en los principales medios y soportes de comunicación, tanto nacionales como internacionales, con la campaña 'Almería y ya estaría'.

La nueva campaña de difusión de 'Costa de Almería' ha tenido repercusión en los principales medios de comunicación como radios, televisiones, prensa escrita, revistas especializadas, medios digitales y redes sociales.

El diputado provincial de Turismo, Fernando Giménez, ha señalado que "la Diputación va a poner en marcha una gran campaña de promoción de 'Costa de Almería' en el mercado británico, en concreto, en las ciudades de Manchester y Liverpool".

"Se ha elegido Manchester por tratarse de la ciudad británica desde la que más pasajeros recibimos, y Liverpool porque en 2026, por primera vez, contaremos con vuelo directo desde Almería. Así que queremos consolidar y potenciar estos destinos que nos están dando tan buenos resultados", ha explicado Giménez.

Del mismo modo, ha puesto de relieve "la importancia de participar con el sello de calidad que representa la marca en estos eventos internacionales porque nos permiten contactar de forma directa con el público general que está interesado en visitarnos y con los agentes profesionales del sector que luego se convertirán en los principales prescriptores de nuestro destino en sus países de origen".

"Estas acciones nos dan la posibilidad de seguir creciendo y consolidando la propuesta turística de la provincia en mercados estratégicos y siempre de la mano de las empresas almerienses del sector", ha asegurado Giménez.

En este sentido, el diputado provincial ha recordado que "el mercado que representan países como Francia, Alemania o Reino Unido para Almería, en los que tendremos acciones en los próximos meses, es muy interesante".

"Además, la oferta no masificada basada en la calidad de 'Costa de Almería', con buen clima todo el año y todo tipo de alternativas con especial hincapié en el turismo activo o de segmentos como el golf, hacen que tengamos una muy buena valoración entre los visitantes y profesionales del sector de estos países", ha apostillado.

CALENDARIO DE FERIAS Y PRESENTACIONES

Esta semana 'Costa de Almería' participará en la feria Seatrade Erope en Hamburgo, Alemania y, del 23 al 25 de septiembre, en Top Resa París, Francia. Ya en noviembre el destino almeriense volverá a contar con un espacio en la World Travel Market de Londres, Reino Unido; en Aviareps, Copenhague, Dinamarca; o con las jornadas profesionales en Oporto y Lisboa en Portugal.

En diciembre 'Costa de Almería' llevará a cabo una acción especial en Leeds, Reino Unido, una de las ciudades que tienen conexión directa con el Aeropuerto de Almería.

El 4 de diciembre en Leeds, junto con los principales destinos turísticos nacionales, se llevará a cabo la presentación del destino turístico 'Costa de Almería' a los más de 1.000 integrantes del call center de Jet2holidays, compañía especializada en la venta de paquetes vacacionales completos que combinan vuelos, hoteles y traslados.

La aerolínea y el turoperador han traído a miles de turistas británicos a Almería, "diversificando la oferta turística y fortaleciendo la presencia de la provincia en un mercado clave, siendo, de hecho, el principal mercado internacional de nuestra provincia".

Además, 'Costa de Almería' estará presente por vez primera en el 'workshop' que la compañía de representación de aerolíneas y turismo Aviareps organiza en Copenhague para la industria de viajes nórdica.

Su objetivo es "fomentar el crecimiento empresarial mediante la organización de encuentros para que las empresas y los destinos turísticos se conecten con más de 150 profesionales y agentes de viajes de la región, facilitando así el 'networking', la creación de negocios y la promoción de sus productos y servicios a nivel nórdico".