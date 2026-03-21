El director del CAF en Almería ensalza la figura de la fotógrafa María Clauss ante el homenaje previsto en Huelva

La fotógrafa María Clauss, en un retrato de archivo. - CAF

ALMERÍA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) prevé llevar a mediados de junio al Museo de Huelva un homenaje a María Clauss, fallecida en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que se mostrará su trabajo dentro de la exposición 'Misión Andalucía'. Así lo ha trasladado a Europa Press el director del centro, Juan María Rodríguez, que ha subrayado la dimensión emocional de esta iniciativa tras una "pérdida enorme para la fotografía andaluza en todos los niveles".

"Era una persona alegre, contagiosa y muy positiva, era maravillosa", ha recordado Rodríguez, al destacar que esa forma de ser trascendía su trabajo y se proyectaba en todos los espacios en los que participaba, desde proyectos culturales y festivales hasta propuestas expositivas en las que dejó una huella reconocible.

Su figura ha estado ligada a una manera de entender la fotografía desde "el compromiso y la implicación", hasta el punto de que, como ha apuntado el director del centro almeriense, "no era solo una fotógrafa, era una activista".

En este sentido, ha resaltado su evolución artística durante los meses de trabajo en 'Misión Andalucía', ya que, aunque había comenzado su carrera en el fotoperiodismo, fue "ampliando su mirada" hacia una creación más abierta y diversa.

Rodríguez ha señalado además que esa pluralidad se aprecia en una obra capaz de ir desde "un documentalismo humano", visible en retratos de pobladores del campo, hasta imágenes "súper conceptuales, muy poéticas y simbólicas", como las realizadas en las minas de Río Tinto o en el polo químico de Huelva.

Entre sus trabajos figuran proyectos como '¿Mi abuelo el espía?' y 'Donde no habite el olvido', proyecto con el que Clauss se convirtió en 2023 en la primera mujer en ganar el Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña.

El director del CAF ha detallado que la muestra prevista en la capital onubense reunirá las 19 obras que la fotógrafa había realizado para este proyecto, ya seleccionadas antes del accidente, a las que se sumarán nuevas piezas para poner el foco en su mirada dentro de esta iniciativa colectiva.

'MISIÓN ANDALUCÍA', HASTA EL 24 DE MAYO EN EL CAF

El homenaje se vincula directamente con la exposición 'Misión Andalucía', que actualmente acoge el CAF en Almería y que puede visitarse de manera gratuita hasta el 24 de mayo.

La muestra reúne el trabajo de ocho fotógrafos andaluces --María Clauss, Santi Donaire, Manuel Espaliú, Susana Girón, Laura León, Pablo López, David Jiménez y Julián Ochoa-- y propone una lectura contemporánea del paisaje desde la identidad y el territorio.

Se trata de la primera gran cartografía visual del paisaje andaluz realizada desde la mirada de autores de la propia comunidad, con más de 120 imágenes seleccionadas de entre unas 350 tomadas en más de 40 enclaves naturales, que abarcan desde serranías y campiñas hasta litoral, marismas o zonas esteparias.

El proyecto, impulsado por el CAF y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), pone el foco en los entornos rurales y en la relación entre el territorio y la huella humana, con el objetivo de ofrecer una visión alejada de los tópicos y más vinculada a la identidad, la memoria y la transformación del paisaje andaluz.