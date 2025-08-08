El Dj internacional Steve Aoki protagoniza la jornada inaugural del Dreambeach 2025 en El Toyo-Retamar (Almería)

Steve Aoki durante su actuación en el Dreambeach 2025, en el recinto de El Toyo-Retamar (Almería). - DREAMBEACH

ALMERÍA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Dj y productor chino-estadounidense Steve Aoki ha protagonizado la jornada inaugural de la undécima edición de Dreambeach, que abrió sus puertas este jueves 7 de agosto en su recinto en El Toyo-Retamar (Almería).

El festival ha comenzado a orillas del Mediterráneo con los sets de Brenda Serna, Claudia Tejeda o Lara Klark. El MainStage ha vivido "momentos especiales" con la sucesión de actuaciones de Esther Bronchal o B Jones, que han animado al público antes de la llegada de Aoki, quien ha vuelto a demostrar su conexión con los asistentes en un show "irrepetible", según ha informado la organización en una nota.

En Dreams Tent, el espacio 'underground' del festival, se ha celebrado el 'take over' del sello Art Core de Indira Paganotto, con actuaciones de VTSS, Ben Klock o Charlie Sparks. La noche ha rendido homenaje a un "sonido cien por cien andaluz" con Karpin, Guau o Rasco, que también ha participado en formato B2B junto a Karpin.

Este viernes el festival arrancará a las 20,00 horas con el set de apertura a cargo de Amelie Lens, "una de las productoras más relevantes del sonido techno internacional", que actuará en Dreams Tent junto a Fantasm --por primera vez en Dreambeach--, Anfisa Letyago, Marco Faraone, Andrés Campo o Raúl Pacheco.

El MainStage ofrecerá algunos de los artistas más influyentes en el sonido electrónico mainstream, como Steve Angello, que regresa al festival y estará acompañado de Juicy M, Dimensión o Sub Focus. Tras él, el sonido de I Am Hardstyle tomará el escenario con Showtek o IAH. En el Open Air, la noche se intensificará con Kanine, Lens, Delta Heavy o el show conjunto de Jose Rodríguez & Gordo Master.

Dreambeach 2025 celebra tres días consecutivos de programación, de jueves a sábado, en tres grandes escenarios --EDM/Mainstream/Hardstyle, Techno y Breakbeat/Drum & Bass-- en su nueva ubicación, que cuenta con zona de acampada oficial junto al recinto.

El festival cuenta con el patrocinio del Inaem, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Almería.