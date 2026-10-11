Domingo Heredia y Paula Ramírez ganan en la tercera Carrera Solidaria de la Guardia Civil en Almería

Imagen de los participantes de la tercera Carrera Solidaria de la Guardia Civil 'Virgen del Pilar' en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Almería ha salido a la calle este domingo para participar en la tercera Carrera Solidaria de la Guardia Civil 'Virgen del Pilar', una cita que ha llenado de ambiente deportivo y familiar el centro de la ciudad y que ha congregado a 1.200 participantes. La prueba, con salida y meta en el Paseo de Almería, ha combinado la práctica deportiva con el compromiso social, destinando la recaudación a Astea Autismo Almería.

Según ha informado el Consistorio en una nota, Domingo Heredia Martínez, con un tiempo de 18 minutos, 54 segundos y 9 centésimas, se ha proclamado ganador de la categoría masculina absoluta, seguido de Miguel Segura Checa, con 18:54.85, y Salvador Sánchez García, con 18:58.21.

En la categoría femenina, la primera posición ha sido para Paula Ramírez, con un registro de 20 minutos, 36 segundos y 72 centésimas. Laura Grima, con 22:43.01, ha logrado la segunda plaza, mientras que María Gádor Cabrera ha completado el podio con un tiempo de 22:44.62.

La jornada ha comenzado con la prueba de adultos, de 6,2 kilómetros, y ha continuado con las categorías infantiles, en las que han participado 200 niños en recorridos adaptados a sus edades.

Asimismo, el Ayuntamiento ha destacado que el Paseo de Almería se ha convertido así en un punto de encuentro para corredores, familias y público, en una mañana marcada por la participación, el buen ambiente y el carácter solidario de la convocatoria.

La carrera se enmarca en las actividades organizadas con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, y refuerza la vinculación del Cuerpo con la ciudadanía a través de una iniciativa que une deporte, convivencia e inclusión.

La prueba ha contado con la presencia de la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almería, Sacramento Sánchez; el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro; el concejal de Cultura, Educación, Museos y Tradiciones, Joaquín Pérez de la Blanca; la diputada provincial de Deportes, María Luisa Cruz, y el subdelegado del Gobierno de España en Almería, José María Martín.

Les han recibido los representantes de la Comandancia de la Guardia Civil, entre ellos su coronel jefe, José Antonio Carvajal, que ha tomado parte en la carrera, así como el teniente coronel Manuel Ruiz y el comandante José María Zalvide. También ha asistido, entre los patrocinadores, el gerente de Campojoyma, Francisco Jesús Montoya.

Sacramento Sánchez ha resaltado la estrecha colaboración entre el Ayuntamiento y la Guardia Civil, tanto en la organización de eventos como en las actuaciones que contribuyen a la seguridad y al bienestar de los almerienses.

En este sentido, ha subrayado "la importancia de mantener una cooperación institucional que permita impulsar actividades abiertas a la ciudadanía y que, como esta carrera, favorezcan la convivencia, los hábitos saludables y la solidaridad".

La diputada provincial de Deportes, María Luisa Cruz, ha destacado el carácter solidario de la prueba y ha agradecido a la Guardia Civil su implicación en la organización, así como a todas las personas que han participado en una jornada previa a la festividad de su patrona.

"El deporte nos une y, cuando además es solidario, tiene mucho más sentido.

Gracias a quienes corren y a quienes animan desde la calle", ha señalado.

La tercera edición de la carrera destina su recaudación a ASTEA Autismo Almería, asociación que trabaja para defender los derechos y mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro autista y sus familias.

En esta ocasión, los fondos se destinarán a contribuir a la financiación de las escuelas de verano de la entidad para 2027.

La organización ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial, además del respaldo de entidades y empresas patrocinadoras, entre ellas Fundación Guardia Civil, Cajamar, Campojoyma, Medgaz, U24, Cruz Roja, Imprenta Cervantes, Superplus, Berolaza y Frutas Ortiz, junto a los medios colaboradores La SER, Los 40 y La Voz, y la Policía Local.

Con 1.200 participantes, la III Carrera Solidaria de la Guardia Civil 'Virgen del Pilar' ha vuelto a convertir las calles de Almería en un escenario de deporte y compromiso colectivo, reforzando una cita que une la celebración de la patrona del cuerpo con el apoyo a una causa social.