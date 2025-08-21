Dos dotaciones de bomberos de Almería parten a Cáceres para colaborar en la extinción de fuegos

La alcaldesa de Almería despide a los bomberos voluntarios que acuden a Cáceres para colaborar en la lucha contra incendios. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos dotaciones del parque de bomberos de Almería han partido este jueves de forma voluntaria hacia la provincia de Cáceres para colaborar en las labores de extinción de incendios que asolan parte de Extremadura.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha despedido a los efectivos que "de forma voluntaria y altruista" han decidido desplazarse mediante un operativo compuesto por una bomba rural pesada, un vehículo todoterreno y material de apoyo para intervenciones en áreas rurales.

Su destino inmediato es el municipio cacereño de La Granja, donde prestarán apoyo al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Extremadura (Infoex), según han indicado el Ayuntamiento en una nota.

Las dos dotaciones permanecerán en la zona al menos hasta el domingo, con posibilidad de ser relevadas por nuevos equipos del parque de bomberos de Almería en caso de que fuera necesario prolongar el operativo.

La alcaldesa, acompañada de la concejala de Seguridad y Función Pública, María del Mar García Lorca, ha destacado que "para el Ayuntamiento de Almería es un orgullo que nuestros bomberos den este paso al frente, demostrando, una vez más, su solidaridad y profesionalidad".

"Estoy segura de que su contribución será fundamental en la lucha contra los incendios y que su actuación será motivo de orgullo para todos los almerienses", ha añadido.

Esta actuación se enmarca en el compromiso de colaboración de los bomberos almerienses en emergencias de carácter nacional, como ya ocurriera durante la dana de Valencia.

Con esta acción, el Ayuntamiento de Almería y el Parque de Bomberos reafirman su "voluntad de cooperación con los servicios de emergencias de todo el país, contribuyendo a la protección de las personas, el medio natural y los bienes amenazados por los incendios forestales".