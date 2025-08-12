Dos empresas optan a la reforma y ampliación del Centro Municipal de Acogida de Almería

ALMERÍA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha recibido dos ofertas para ejecutar las obras de reforma y ampliación del Centro Municipal de Acogida, un proyecto con una inversión de 1.436.033 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, una vez finalizado el plazo de presentación de propuestas.

En una nota, el Consistorio ha señalado que será ahora la mesa de contratación, previa convocatoria, la que se encargue de analizar y valorar las ofertas presentadas de acuerdo con las condiciones y pliegos de esta licitación.

La actuación, promovida por el Área de Integración Social, Participación y Distritos, tiene como objetivo mejorar las condiciones del centro, ubicado en el barrio de Nueva Andalucía, y "reforzar los programas de atención a personas sin hogar, fomentando su autonomía y desinstitucionalización".

El proyecto ha sido redactado por la empresa Ordaz Estudio de Arquitectura, S.L.P., y contempla una reforma integral de espacios clave como la cocina, comedor, módulos de corta y larga estancia, así como mejoras en accesibilidad, eficiencia energética y saneamiento.

Además, se instalarán placas fotovoltaicas en ambos edificios como parte de la estrategia municipal de sostenibilidad. La financiación se distribuye entre una subvención de 1,2 millones de euros concedida por la Junta de Andalucía y una aportación municipal de 260.330,58 euros.

El concejal responsable del área de Integración Social, Participación y Distritos del Ayuntamiento de Almería, Óscar Bleda, ha valorado el interés respecto de la presentación de ofertas para la ejecución de este proyecto y ha destacado que con esta actuación, "el Ayuntamiento da un paso firme hacia una atención más digna, eficiente y orientada a la autonomía de las personas sin hogar".